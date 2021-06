Yareli Salazar acudirá en ruta

Culiacán, Sin.- Las autoridades del deporte a nivel federal no dejaron dudas al aclarar la manera en que se están ganando su lugar los atletas para acudir a los juegos olímpicos de Tokio 2021.

Ana Gabriela Guevara, directora general de CONADE, así como Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, reaccionaron a las inconformidades de algunos atletas en torno a estos controles internos que se realizaron para definir a la selección de México para los juegos de verano.

De esta manera, la sinaloense Yareli Salazar Vázquez solamente tiene su lugar en la prueba de ruta, dentro del grupo de las siete ciclistas que quedaron seleccionadas.

La ex atleta y a actual dirigente de CONADE, Ana Guevara, externó sobre el tema que no tiene vuelta de hoja.

“Tengo que apegarme directamente a lo deportivo y así lo hice, pues el deporte se mide por marcas, por clasificación, por tiempos, por jueceo y lamentablemente en este caso no le favoreció a algunos atletas que se encuentran inconformes, pese a que en sum momento fueron ellos los que ganaron la plaza, pero en el control interno no tuvieron ese rendimiento para ser integrados en el equipo”.

Por su parte, Carlos Padilla, presidente COM, aclaró a quienes no están familiarizados con el proceso olímpico que: “Efectivamente Yareli Salazar se ganó el pase a los Juegos de Tokio pero fue para México. Fue una plaza olímpica para el país a principios de año, pero, como está establecido, una vez ganado el lugar, se debe seleccionar a los ciclistas que representarán al país, por medio de un selectivo; sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, en esta ocasión fue un control técnico y no lograron quedarse con esa plaza”.

Así las pedalistas Salazar, Yuli Verdugo y Victoria Velasco se preparan para hacer su debut olímpico y esperan tener una participación histórica, luego de ganar los respectivos procesos selectivos internos para asegurar su participación a la justa veraniega como parte de la selección de ciclismo de pista que verá actuación en el Velódromo de Izu, sede de la especialidad en Tokio 2020.

La sinaloense que deseaba competir en ómnium, dejó ver su tristeza al no poder llegar en las mejores condiciones a ese control interno de hace un par de semanas, sin embargo expresó su satisfacción de poder formar parte del equipo en la ruta, en donde trabajará fuerte con el fin de buscar subir al podio.

“Se entiende que el grupo ya quedó definido y que el COM ya no lo moverá, ahora nos toca prepararnos durante el tiempo que resta para la justa veraniega”.

Por su parte, Yuli Verdugo se mostró contenta y agradecida por ser parte de la selección que participará en la justa japonesa.

“Es un sueño por el que había trabajado, las cosas pasan por algo y estoy muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado en este tiempo”, añadió, “Tanto Daniela (Gaxiola), Jessica (Salazar) y yo estuvimos dando los puntos para el país en las competencias internacionales. El proceso lo enfrenté de la mejor manera porque las tres hemos tenido sacrificios individuales y así es el deporte”, confesó

