Jesús Manuel va a paso firme en el atletismo

Mazatlán, Sin. Con una amplia trayectoria dentro del atletismo y muchas medallas y récords adjudicados, Jesús Manuel Martínez es un hombre que ha dejado en claro que no hay limitantes para salir adelante en el deporte, pues a pesar de tener una debilidad visual, ha puesto en alto el nombre de Mazatlán y Sinaloa en competencias Internacionales.

Desde que cursaba la secundaria, a Jesús Manuel se le vieron aptitudes para practicar los 100 metros planos, debido a que su velocidad y zancada era única.

“Comencé en un evento de intersecundarias, con el profesor Gallegos, y al salir de la escuela el profesor ya no me pudo entrenar y ahí fue donde pasé a la Unidad Deportiva Benito Juárez, con el profesor Juan Gerardo González”, dice.

De la mano del popular “Charal”, Jesús Manuel participó en varias competencias estatales y nacionales, que le fueron dando un “nombre” dentro de la disciplina. Pero el destino lo puso en un lugar más elevado, tras emigrar a Culiacán, donde terminó de formarse como deportista.

“Al llegar a Culiacán, el entrenador Francisco Javier Pérez y yo entramos en un proceso para participar en la Universiada Nacional, donde comencé a participar en la prueba de 4x400, posteriormente en los eventos nacionales me dieron el pase a mis primeros juegos Parapanamericanos en Toronto 2015”, recuerda.

En esos juegos jamás pasó por su cabeza llevarse la medalla de oro, prácticamente era un debutante, pero su habilidad la dejó plasmada con esa medalla.





Ganó una medalla en los Parapanamericanos de Toronto 2015. Fotos: Cortesía| Jesús Manuel Martínez Valles

La vida está llena de obstáculos, pero nosotros mismos somos los que decidimos brincarlos o no, y yo lo logré con esa medalla, dejando en México en un lugar muy alto.

A raíz de eso, Jesús Manuel accedió a competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016, todavía su discapacidad visual no se presentaba con mayor fuerza, pero eso no fue impedimento para ir, aunque no obtuvo los resultados que esperaba.

“Participar en unos Juegos Olímpicos te deja mucho aprendizaje, tuve la oportunidad de estar en los 100 metros planos y en los 400 metros, pero por cuestiones mentales y la presión ejercida no obtuve los resultados que esperaba”.





Hoy, a sus 25 años, el corredor ha dejado muy buen sabor de boca, colocándose algunas veces en el primer lugar del ranking en su especialidad de 400 metros planos, lo que le dio la fuerza para hacer nuevamente historia en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

“En esos juegos obtuve una medalla de plata, debido que en las semifinales yo había dado todo para clasificar a la final y ya estando en la final, sentí ese tirón en la espalda al iniciar los primeros 50 metros, pero di todo mi esfuerzo para quedarme con el segundo lugar”, comenta.

“Al final sí me sentí triste y no pude refrendar mi título del 2015 en Toronto, pero sé que fue por una lesión y estoy listo para enfrentar lo que venga”.

SUEÑA CON TOKIO 2021

Actualmente Jesús Manuel está ranqueado en el lugar 11 del mundo y tiene "amarrado" el pase a los próximos Juegos Olímpicos, pero sabe que tiene que mejorar, a pesar de la pandemia del Covid-19.<EP>“Esta pandemia nos modificó el entrenamiento de la noche a la mañana, pero estoy seguro que lograré ese objetivo, estoy en primer lugar de la segunda lista. Para estar en la primera lista tengo que mejorar los tiempos en la diversas competencias y así podré aspirar a un boleto".

LUCHADOR POR SUS DERECHOS

Jesús Manuel ha mostrado preocupación como atleta y teme que no le den las becas de competencias por parte de la CONADE, debido a que él y muchos de sus compañeros no han tenido actividad y tal vez por ese motivo no les llegue el apoyo.

“Un deportista vive de esto y por supuesto de los apoyos y vamos a luchar por ellos, tenemos suficientes méritos para hacerlo y espero y no nos perjudiquen en nuestra preparación como atletas”.













