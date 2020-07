Nico Díaz ve con buenos ojos hacer carrera en México

Mazatlán, Sin.- Uno de los refuerzos para este torneo, es Nico Díaz, defensa central chileno de 21 años, quien, tras la posible salida de Sebastián Vegas a Rayados de Monterrey, tendrá la carga de cubrir a su compatriota en el equipo del puerto y hacerse de un nombre en el futbol mexicano.

Díaz comenzó su carrera con 17 años en su país, pero decidió emigrar tres años después, gracias a una oferta de Monarcas Morelia, esto pese a tener un ofrecimiento del Colo Colo, uno de los equipos grandes de su país.

La influencia del ex entrenador del equipo Pablo Guede, lo hizo venir a México, “No, hablé con Pablo Guede, pero gracias a él llegué México, a Monarcas Morelia, que me fichó y se convirtió en el Mazatlán. Guede me pidió y venía a ponerme a sus órdenes, aunque ahora estoy con Paco Palencia que es un buen entrenador y me ha dado confianza” declaró el chileno para un medio de su país.

Nico, pasó Palestino, donde jugó una libertadora, el cambio de aire le ha venido muy bien al joven de 21, que será una de las piezas importante en la defensa del Mazatlán FC y un pilar para Paco Palencia.

Es la primera vez que salgo de Chile, tengo emoción y quiero agarrar confianza en mi nuevo equipo. Mis compañeros me han apoyado en el periodo de adaptación; me encontré un buen grupo de personas y de profesionales, está todo bien hasta ahora.Nico Díaz

Uno de los retos para los jugadores del equipo, para este torneo es acostumbrarse al clima húmedo y caluroso del puerto, aunque la adaptación de Nico ha sido rápida en cuanto al sistema de juego de Paco.

Mazatlán es una ciudad con humedad y calor a la que vamos a acostumbrarnos. Por ahora hay que encarar el torneo actual y ojalá se den las cosas bien. Quiero dejar a Chile en todo lo alto en la historia de este equipo.

