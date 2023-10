Gustavo Campero listo para romper la Liga con Venados

Mazatlán, Sin. -Con una muy buena temporada en las menores de los Angelinos de Anaheim, y de defender a Colombia en la Serie del Caribe y el Clásico Mundial de Beisbol, Gustavo Campero arribó al puerto, como una de sus armas importantes a la ofensiva de los Venados de Mazatlán.

El joven pelotero de 26 años de edad, tiene como objetivo primero ayudar al equipo a clasificar a los playoffs, y buscar ese tan ansiado campeonato que se le ha negado a los Venados, que cerraría con broche de oro su año beisbolistico.

“La Serie del Caribe que tuvimos en Venezuela, el Clásico Mundial, cuando tuvimos una buena actuación contra México, la temporada que he estado teniendo y el nuevo rol que he estado asimilando de utility, fue algo que me influenció para venir a México”, expresó Campero en su primer entrenamiento con Mazatlán.

Campero es un hombre de muchas posiciones

De las ventajas que tiene este pelotero colombiano, es que puede jugar el cuadro como receptor y en la tercera base, así como en jardín derecho, y que puede ayudar de buena manera al equipo en cubrir esas posiciones, en caso de alguna lesión o rotación de jugadores.

“Estamos para lo que se necesite, si el manager me quiere usar de catcher, en el infield o en el outfield, estamos para ayudar y quiero mostrar mi beisbol a la gente de Mazatlán y a esta liga”, agregó.

México lo ve como un escaparate para llegar a Grandes Ligas

Gustavo Campero, dejó buenos números en clase A+ de los Angelinos de Anaheim, jugando 62 partidos, donde conectó 69 hits, 19 dobletes, tres triples, 12 cuadrangulares y 41 carreras producidas, esperando hacer con Venados al menos esos números para ser invitado al spring training del equipo grande.

“Veo a México como una vitrina grande, para llegar a un buen nivel, estar aquí para mí es una emoción, para seguir desarrollándome de buena mera y adquirir experiencia, para llegar a la gran carpa”, finalizó.