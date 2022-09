Gabriel Caballero resaltó el empate obtenido contra Rayados

El Mazatlán FC sacó un punto importante el pasado sábado de una aduna peligrosa, como lo es el “Gigante de Acero”, al empatar 0-0 ante Rayados, que le da vida a los Cañoneros para seguir avanzando por el tema del repechaje.

Gabriel Caballero, técnico de los morados, se fue contento por el resultado obtenido, pese a no conseguir romper el cero en las pocas oportunidades que Monterrey lo dejó tirar al arco y la falta de definición de algunos jugadores en la parte ofensiva.

“El equipo ha sido irregular durante todo el torneo, no es fácil enfrentar al súper líder, pero a mí me gustó mucho la postura que mostraron los muchachos. Me voy contento por la forma en la que jugó el equipo y el punto”, comentó Gabriel tras el empate

Un cierre de torneo complicado

A casi un mes de que termine el campeonato, Mazatlán se encuentra en una situación complicada y similar al torneo pasado, donde en los últimos partidos lograron sacar los resultados para meterse a la repesca, y Caballero sabe de esa situación y para revertirla, deberán ganar el miércoles ante los rojinegros del Atlas.

“Creo que a esta altura tendríamos que tener por lo menos seis puntos, más el equipo está para pensar en estar más arriba de lo que tenemos”, explicó el estratega después de algunos malos resultados.

A Mazatlán, le ha costado sacar puntos de local, y teniendo el juego ante el bicampeón, el miércoles, que será el penúltimo partido en casa, Caballero sabe que se tienen que jugar el todo por el todo.

“Nos quedan cinco finales, y nos quedamos un poco con la necesidad del triunfo, pero el funcionamiento ha sido bueno. No hemos podido ser contundentes de local”, puntualizó el entrenador.