Gabriel Caballero se lamenta por la derrota ante América

Mazatlán, Sin.- Mazatlán FC demostró ante América, que tuvo muchas carencias de juego, que le costó con la derrota ante un Kraken, que no ha sido la fortaleza del equipo porteño en lo que va del torneo, y que además le cuesta sacar triunfos.

Para Gabriel Caballero, el juego contra las Águilas dolió mucho en el seno morado, porque venían sumando puntos de manera consecutiva, teniendo un ligero despunte, que el América frenó de tajo, además de que fue capaz de darle la vuelta al marcador adverso con el que inició el juego.

“Estábamos ganando, pero hoy nos faltó contundencia, después llegó el gol del empate y en el segundo tiempo se fueron arriba y nos pegó el golpe anímico, tuvimos algunas deficiencias y no pudimos remontarlo, con el 3-1 y un jugador menos, fue imposible alcanzar el marcador”,

“Aún estamos cerca de ese pelotón de arriba y un triunfo o dos seguidos aliviana bastante, y esta derrota nos duele mucho, porque teníamos mucha fe en sacar el resultado, pero tenemos que comenzar a buscar resultados, teníamos cuatro partidos sumando puntos, pero nos duele perder este juego, porque tenemos que levantar el ánimo y la cabeza, para el próximo rival”, relató Caballero, en la conferencia post partido.

Al “Eterno” se le cuestionó mucho las modificaciones, tras la expulsión de Carlos Vargas, algo que mermó mucho a los Cañoneros, quienes no fueron capaces de generar señales de vida ante sus rivales.

“Con las modificaciones tratamos de aguantar más en la cancha, Alanís salió lastimado y esa fue la intensión, el no desgatar a Bárcenas porque no lo estábamos aprovechando, hicimos el intento, pero no los alcanzó”, explicó.

El técnico de aquí para adelante no tendrá margen de error si quiere estar en el repechaje. Foto: Cortesía de Flavio Córdova

Caballero también aceptó que de casa, el Mazatlán no ha sido fuerte, le cuesta sacar resultados positivos, ya que solo suman un solo triunfo y fue ante Chivas, cuando la afición mazatleca pudo celebrar la victoria.

“No hemos podido ser lo suficientemente fuertes como local, porque los hemos comenzando ganado, pero si nos restan dos partidos de local, no cambia mucho, pero sabemos que tenemos que ser más fuertes aquí en nuestra cancha. Y a la afición le sigo diciendo que confíen en los jugadores, porque el equipo ha dejado todo en la cancha y eso hay que valorárselo”.

OTRO JUEGO INTENSO TENDRÁN ANTE RAYADOS

Mazatlán visitará el próximo sábado a los Rayados del Monterrey, un rival que es complicado en su cancha y que además es el sublíder del campeonato, por lo que tendrán una semana intensa, para no caer en los errores que cometieron ante América.

“Vamos a tener que trabajar el tema de la intensidad, hacer los recorridos, llegar con contundencia y aprovechar las oportunidades que nos dé Monterrey, pero veremos en la semana como está el equipo y determinar la forma para el juego del sábado”, decretó el entrenador del Mazatlán.