Filiberto Moreno continúa con su legado familiar de más de 50 años en el basquetbol

Mazatlán, Sin. -El legado deportivo de la familia Moreno en Mazatlán viene desde los años 50, con Juan Moreno, un deportista reconocido que tiene la dicha de haber inaugurado el Paseo del Centenario, tras ganar una carrera pedestre.

Juan no sólo fue corredor, sino que se enfocó tanto en el deporte que logró ser campeón mundial dentro de la disciplina de beisbol en 1956, en el viejo parque del Seguro Social en la Ciudad de México. Y no conforme con eso, llegó a practicar la charrería.

Toda esa pasión deportiva se la transmitió a su hijo Filiberto Moreno González, quien fue el continuador de la dinastía y que es reconocido por su gran tiro de tres puntos dentro del baloncesto mazatleco.

Él a su vez inculcó el amor por el deporte ráfaga en sus hijos Sofía y Filiberto Jr, el más pequeño de la familia, heredero del tiro de larga distancia que caracterizó a su padre y que ahora mantiene vivo el legado de la familia Moreno en la ciudad.

La familia Moreno es reconocida por su trayectoria en el deporte. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Creció con el balón de basquetbol

Hace 24 años vio a la luz un joven que inició primero en el beisbol, tal como lo hizo su abuelo Juan, pero el amor por la pelota de cuero naranja fue más, al verla todos los días en su casa.

Poco a poco el Fili Jr fue tomándole amor a la herencia deportiva familiar que observó desde muy pequeño, gracias a sus papás Filiberto y su mamá Sofía Morales Velarde, además de su hermana Sofía, quienes practican el baloncesto.

“Mi papá me quiso meter al beisbol, por mi abuelo, le calamos ahí y no me gustó porque estuve mucho tiempo parado en los jardines, y yo me quería mover. Mi papá me llevaba de arriba para abajo todo el tiempo a sus partidos de basquetbol, entonces al verlo jugar fue cuando decidí quedarme para siempre en el basquet y desde primaria comenzó esta historia”, relata el joven.

Aunque sus prácticas fueron recreativas, al entrar a la secundaria el Fili fue llamado para jugar con el Anglo Moderno.

“Cuando yo ya me metí más de lleno y le tomé más seriedad, fue cuando representé a Sinaloa en la preparatoria, participando en tres estatales, dos en Culiacán y uno en Los Mochis, los cuales también me dieron mucha experiencia para jugar a nivel universitario”, comenta.

Para el Fili Jr. el jugar a nivel profesional es una meta lograda. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El vivir cerca de una de las cunas del baloncesto en Mazatlán, la cancha Ángel Flores, le ayudó mucho más a su crecimiento.

“En la casa no faltaban los balones, era levantarse, bajar las escaleras tomar el balón y luego, luego, irnos a la plazuela, además de que mi papá siempre me motivaba a seguir adelante, más cuando no salían las cosas. Poco a poco le fui tomando más el gusto”, agrega.

Comparten la pasión por el baloncesto

Filiberto tiene una hermana, Sofía, que también ha destacado en el baloncesto, ya que con más de 10 años de trayectoria en la disciplina a nivel profesional, fue la primera mazatleca en enfundarse los colores de la Selección Mexicana de Basquetbol.

“Al principio existía esa presión de que me compararan con mi hermana, el de que me dijeran: ‘eres el hermano de Sofía Moreno’ o ‘el hijo de Fili Moreno’, siempre me gustó que me reconocieran por ellos, pero yo también poco a poco me ido haciendo de un nombre y me están reconociendo por eso en el baloncesto”, asegura.

Llega al baloncesto universitario

El Fili siempre mostró un carácter fuerte y una gran disciplina dentro de la cancha, cualidades que lo ayudaron a conseguir una beca en la Universidad Panamericana de Aguascalientes, graduándose en Pedagogía y obteniendo también una maestría.

“El carácter que me forjó el profe Juárez, mi primer coach, y el apoyo de mis padres, quieras o no me ayudaron a crecer y a creerme lo que ellos vieron en mí, incluso Marco Chávez (jugador mazatleco de baloncesto) me apoyó y fue el que me puso en contacto con el coach Alejandro Barrera para hacer las pruebas y gracias a ellos estoy en donde estoy”, explica.

Orgulloso de pertenecer al proyecto de Piratas

Fili ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado el baloncesto, como ahora lo hace al jugar a nivel profesional en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC), justo al momento de comenzar su vida laboral.

“Fue algo que reflexioné mucho con la almohada, por un momento pensé en quedarme en Aguascalientes, hacer vida allá, pero la maestra Julieta López me llamó antes de terminar mi maestría y el proyecto de ser un equipo cien por ciento mazatleco me atrapó por completo”, dice.

Un padre orgulloso de sus hijos

Don Filiberto Moreno González se siente orgulloso de lo que sus hijos Sofía y Filiberto han logrado, en el deporte, ya que la mayor de la familia disputó un mundial en la Ciudad de México en el 2016, cincuenta años después de que su abuelo Juan Moreno lo hiciera en el mismo lugar, pero jugando beisbol.

“Son los genes y me han venido a decir que quién era más bueno, él o yo (hablando de su hijo), pero yo siempre les he dicho algo que mi papá siempre me decía: ‘¿Quieres ser bueno? Chíngale’, y qué bueno que dos de mis hijos siguieron nuestros pasos”, expresa el padre de la dinastía Moreno.

En el debut en casa con Piratas Basketball, Filiberto Moreno Jr. anotó 24 puntos, marcando el sello de la casa con siete triples y una colada