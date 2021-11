Sofía Moreno, la leyenda continúa en el basquetbol mazatleco

Mazatlán, Sin.- Hablar del baloncesto femenil en Mazatlán es hablar de Sofía Moreno, una basquetbolista que lleva el deporte ráfaga en las venas y es continuadora de una dinastía, los Moreno, una familia de tradición basquetbolera.

Hija de Filiberto Moreno, todo un ícono de este deporte en el puerto, desde chica su papá le inculcó amar y respetar el baloncesto. Ella siempre lo acompañaba en las canchas, donde prácticamente creció.

Siempre fue muy tímida, su madre la inscribía en otras actividades, pero pronto descubrió ese talento que tarde o temprano tendría que explotar, que era el jugar al baloncesto, cosa que hasta la fecha mantiene.

“Siempre me la pasaba en las canchas, mi mamá también jugó en su momento y siempre me tenían activa después de la escuela. Pero a los 10 años una vecina me invita a jugar basquetbol, era muy alta para mi edad y yo por penosa y cohibida no quería ir, pero mi mamá de todos modos me mandaba y fui, la conexión con el balón fue inminente y ya de ahí ya no lo solté”, recuerda.

Sus padres querían que Sofía tomara un buen camino, así que al momento de ingresar a secundaria comenzó a jugar con hombres, bajo las órdenes de Julieta López, mejor conocida como la “Nena” y con Sergio Cruz.

“Ellos, como que no queriendo, se hicieron cargo del equipo femenil, y entrenando con hombres fue como comencé a subir mi nivel; fue esa etapa cuando comienzo ir estatales y regionales”.

SU ETAPA EN ESTADOS UNIDOS

Al culminar la secundaria, los padres de Sofía la enviaron un año a Estados Unidos, en Moreno Valley, con el fin de que aprendiera bien el inglés, pero esa decisión cambió su vida.

“Ya con esa decisión tomada me quedé allá, y con una prima voy a la cancha y en ese momento estaba el coach Robertson y mi prima le comenta que no hablo mucho inglés, pero que todo lo entiendo. Aquí en Mazatlán era tabla, era más de meter tapones que canastas, pero el entrenador ve algo a mí y comienza a cambiar un poco mi juego”.

Sofía comenzó a tomar fuerza en los Estados Unidos, siendo capitana del equipo secundaria, luego de eso subió al primer equipo, hasta terminar la prepa, gracias con el apoyo de su padres, hasta ir a la universidad.

“Me quedé dos años más después de terminar la prepa, jugando en un Community College, pero ahí tuve una amarga experiencia, borrándome de la cancha, a pesar de hacer todo lo que me ponían a hacer, pero de la nada me eliminaron”.

Ya después de esa experiencia regresó a Mazatlán para entrar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde estudió la Licenciatura de Docencia del Idioma Inglés; jugó para la UAS, representando a Mazatlán y a Sinaloa en su momento.

Su carrera comenzó a ir en ascenso, pues a nivel local ya competía en la Tercera Fuerza, y de la mano del coach Jesús “Chechu” Guerrero, fueron a un Nacional, donde no pudieron concretar el campeonato.

SU CARRERA PROFESIONAL Y SELECCIÓN NACIONAL

El poder jugar en la Selección Mexicana le llegó apenas a los 18 años de edad, cuando recién terminaba la prepa, por lo que Sofía, ya sabía lo que era representar a su país en un campeonato.

Ella fue una de las nuevas generaciones de la Selección Mexicana en el 2013 y de ahí fue llamada a la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, para jugar con Mexcaltecas de Nayarit, llamada por el coach Victorino.

“En ese año debutamos con el equipo y fuimos el equipo más joven de la Liga y yo era la extranjera del equipo y ahí se me abre el panorama de jugar profesional, algo que jamás imaginé y comencé a trabajar en mi físico para poder prepararme mejor”, explica.

En sus años con “Mexcas” no ha podido alcanzar ese campeonato, lo más cerca que ha estado fue en el 2017, pero por una u otra razón no pudo llegar a esa final.

Con la Selección Mexicana ha participado en varios torneos, como el Cocaba, Americup, Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2014 y 2018.

SU CAMPEONATO EN URUGUAY

Sofía también tuvo la experiencia en jugar baloncesto en tierras sudamericanas, con el equipo de Malvín, en Uruguay, donde estuvo poco tiempo, pero logró ser campeona, algo que no se la ha dado aquí en México.

“Yo tenía ya apalabrado ir a la Liga de Chihuahua, pero me habla Sabina Abello, quien había jugado con la Mexcas, y estuve dos meses en Uruguay, pero jugué cuatro partidos, eso fue en el 2017, y era el decimoquinto campeonato consecutivo del club”, enfatizó.

SU TRAYECTORIA

- Selección Nacional Mayor

- Selección Nacional Sub-20

- Mexcaltecas de Nayarit (LMBPF) – Equipo Actual

- Reinas del Estado de México (LMBPF)

- Escaramuzas de Jalisco (LMBPF)

- Ranitas de Culiacán (Basquetbol del Noroeste)

- Pioneras de Delicias (Liga de Chihuahua)

- Club Playeras de Malvín (Uruguay)









