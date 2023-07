Él es Ángel Leonardo, la estrella mazatlecos del para atletismo

Mazatlán, Sin. -La conexión entre el tartán y las piernas de Ángel Leonardo Chavarría Macías es única, pues el joven de 18 años de edad ha demostrado con un gran temple y disciplina ser de los mejores del estado de Sinaloa en la prueba de 100 metros planos, donde destaca con múltiples medallas a lo largo de su carrera de seis años en el Para Atletismo.

Apoyado e impulsado por su madre, Guadalupe Macías, Ángel ha representado muy bien su nombre, apoyando siempre a sus compañeros del deporte adaptado en Mazatlán, con una sonrisa en su rostro, la cual refleja cuando suena la pistola de salida en cualquier competencia en la que él está.

Desde los 12 años, Ángel Leonardo supo llevar su condición de parálisis cerebral de la mejor manera posible, siendo una persona muy independiente; el mismo deporte le ayudó a crecer como persona.

Una lucha constante para salir adelante

Hoy Ángel Leonardo es un campeón dentro de la pista y desde muy niño lo demostró, ya que desde bebé se aferró a ser el mejor, pese a tener parálisis cerebral al nacer de siete meses.

El joven vuela al momento de escuchar el disparo de salida. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

“Él (Ángel) nació sietemesino y a los nueve días de nacido le dieron paros respiratorios, eventos que fueron muy seguidos; fueron parte de las razones por las que tiene parálisis”, expresó Guadalupe Macías, mamá del atleta.

Pese a luchar con esa condición, la señora Guadalupe, como la conocen dentro del deporte adaptado, se convirtió en su motor de lucha, abandonando el jardín de niños en el que laboraba para dedicarse completamente a su hijo, creándose un lazo muy fuerte entre ellos, hasta convertirse en una de las entrenadoras del equipo adaptado de Mazatlán.

“Al principio a Ángel le costó mucho trabajo caminar, ya que a donde vivimos es tomar dos camiones para ir a entrenar, pero Ángel siempre tuvo la intención de venir, a él le encantó caminar hasta la pista y lo vi y ya no lo quise soltar”, compartió la madre del atleta.

Esa evolución que tuvo a los 12 años de edad le ayudó al crecimiento motriz del ahora velocista, cambiando y mejorando completamente su vida, que lo hizo ser una persona más segura de sí misma y con mayor fuerza.

Velocidad pura tiene en sus piernas

El atleta, hoy ya con 18 años y más maduro, tiene una zancada fuerte y rápida, que se hace notar en cualquier competencia de la cual siempre es protagonista, pero el camino no fue fácil para lograr una velocidad digna de un campeonato internacional.





Su madre ha sido un gran apoyo para él. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

“Cuando llegué aquí, me vieron potencial para ser uno de los mejores, desde el día uno, me inculcaron dar el máximo esfuerzo posible, porque quiero ser alguien grande en el atletismo”, compartió el corredor.

Poco a poco su velocidad fue creciendo, comenzando con 100 metros planos, después 200 y actualmente está compitiendo en los 400 metros planos, lo que fue una gran evolución para el chico, que representa a Sinaloa.

“Cuando compito en algún lado siento una gran emoción, porque siempre quiero ganar, pero cuando las cosas no salen bien me frustro, porque los logros no son los esperados, pero el trabajo siempre está, siempre dando mi máximo esfuerzo”.

Para el joven no hay limitantes, ya que también se ha convertido en un profesor más para los atletas que se integran al equipo, guiándolos por el mejor camino posible, para obtener grandes logros a nivel estatal y nacional.

El Grand Prix de Xalapa ha sido su mayor reto

Recientemente el joven tuvo una competencia dentro del Grand Prix que se realizó en Xalapa, Veracruz, un campeonato que le da puntos para el clasificatorio a los mundiales y a los Juegos Paralímpicos de París 2024, obteniendo un bronce, que fue muy significativo para el joven velocista.

Recientemente tuvo tuvo una competencia dentro del Grand Prix que se realizó en Xalapa, Veracruz, obteniendo bronce. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

“El ganar el tercer lugar, fue para mí muy bonito, porque a pesar de que iba con puros competidores de México, sentí un gran alivio por parte mía y de mi profesor, quien ha estado conmigo en la batalla, porque a veces no doy la clasificación, pero el apoyo de mi familia también fue gratificante, porque fue un ganar-ganar para ambos”, menciona.

Ángel en esa competencia marcó un tiempo de 35.72 segundos en los 100 metros planos, de la clasificación T-35, una meta que siempre se enfocó desde que comenzó a correr y a acompañar al viento con su velocidad.

“Cuando yo salto a la pista, no voy pensando en nada, yo solo sé lo que sé hacer, porque cuando estoy en la pista es una concentración muy fuerte para enfocarme en la meta”, resaltó.

Sueña con ser el mejor de México

Sin lugar a dudas el camino de Ángel para ser de los mejores del país ha comenzado de buena manera, aún tiene esperanzas de clasificar a los Juegos Parapanamericanos, y de llegar a París 2024, pero como uno de los mejores de México.

“A un corto plazo quiero estar compitiendo en Santiago de Chile, y por qué no, estar en unos Juegos Paralímpicos, ya que es una de mi mayores metas que quiero lograr, de no lograrse, todavía tengo otro ciclo olímpico para lograr ese objetivo”.

Para saber

Ángel ahora se ha convertido en un profesor más, ya que el carisma que tiene con los demás compañeros y el deseo de ayudar a los demás lo han llevado por el camino de la enseñanza a sus 18 años.