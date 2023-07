Rosa María Guerrero va por su pase a los Juegos Paralímpicos

Mazatlán, Sin.- Motivada y con ganas de seguir siendo la mejor paratleta de México en la prueba de lanzamiento de disco, Rosa María Guerrero Cazares, está lista para su primera competencia dentro del Mundial de Para Atletismo 2023, que se disputará en París, Francia.

Guerrero, llega con mucha más experiencia a este tipo de pruebas, y además de que tiene como objetivo clasificar a los Juegos Paralímpicos en el 2024, que se disputarán ahí mismo en tierras parisinas.

La mazatleca, quien logró un bronce en Tokio 2020+1 hará su presentación este domingo, esperando romper su propia marca de 27.10 metros y subirse al podio, tal como lo ha hecho en sus últimas competencias internacionales.

Antes de partir a París, Guerrero arrasó dentro del Grand Prix que se realizó el mes de abril en Veracruz, enfrentándose a varias potencias mundiales, demostrando de su gran poder a la hora de lanzar para quedarse con el oro.

El Mundial suma puntos para los Paralímpicos

Guerrero Cazares, sabe que no debe de perder el ritmo que trae, debido a que este mundial, otorgará puntos para los Paralímpicos, que se acumularan para los Juegos Parapanamericanos, de la cual la mazatleca también tiene medalla, al imponer en su momento una marca continental de 26.22 en la categoría F55.

“Para mi será el tercer campeonato mundial, el pasado fue un Dubai, me quedé en cuarto lugar por unos pocos centímetros, cerca de la medalla de bronce, pero en esta ocasión vengo súper preparada y el triple de disciplinada, no me gusta hablar de mis expectativas, me gusta que mis resultados en las competencias hablen por mí”, declaró la para atleta.