"El Canelo" Canizalez, una "leyenda" en el diamante

Mazatlán, Sin.- Si hay alguien al que no le pueden enseñar nada de beisbol, ese es "El Canelo" Canizalez. Salido de la Liga Mazatlán, ha vestido más de una decena de casacas de las Ligas Mexicana y del Pacífico, lo que lo convierte en un referente de este deporte en el que durante 20 años ganó los campeonatos e impuso los récords que quiso.

El beisbol es un deporte lleno de superación, lucha y perseverancia, llegar a los diamantes profesionales no es nada sencillo, el jugador tiene que pasar muchas pruebas antes de ser llamado por un equipo "grande".

Y en Mazatlán hay un hombre que superó cualquier obstáculo en su carrera para convertirse en una leyenda del beisbol mexicano. Juan Carlos “El Canelo” Canizalez comenzó su carrera a los 9 años en la Liga Mazatlán, donde estuvo hasta su etapa juvenil.

Salí de la Liga Mazatlán jugando hasta Juvenil Menor, no tuve muchas oportunidades de jugar campeonatos nacionales, por una u otra razón no era seleccionado para ir a competir.

Al salir de su etapa en la Liga Mazatlán, comenzó a jugar beisbol en la Liga Instruccional, donde fue visto por Leo Figueroa, un scout de Sultanes de Monterrey que lo llevó a la Sultana del Norte a la edad de 17 años.

Me llevaron desde los 17 años, pero antes era un requisito estar en la Academia de Beisbol, pero yo siempre me regresaba, no aguantaba estar un año ahí encerrado y muchas veces pensé en retirarme del deporte.

Ya decidido a tener un "retiro prematuro" del diamante beisbolero, comenzó a trabajar en una institución bancaria del puerto, y otra vez lo volvieron a reclutar, pero esta vez para representar a México en el Preolímpico en Barcelona.

En el banco me dieron permiso para ir a Barcelona, en 1991, un año antes de las Olimpiadas, un año antes de que el beisbol fuera aceptado como deporte olímpico, y de nueva cuenta me llamaron los Sultanes de Monterrey para regresar.

Para la fortuna del popular “Canelo”, la Academia de Beisbol ya había cerrado y no era requisito estar ahí para jugar, por lo que se podía llegar a un equipo directamente.

Su perseverancia y coraje lo hizo estar en los libros de historia del deporte que tanto ama.

Me volví a animar, pero tenía un trabajo estable y quería una seguridad, entonces me fui a jugar en la Liga Central, en 1991 en Zacatecas y me aseguraron que para la temporada del 92 iba a estar en el equipo grande.

Los directivos de Sultanes cumplieron su palabra y en 1992 debutó con ellos. Para la suerte de "El Canelo” los “Fantamas Grises” "rompieron" la Liga Mexicana de Beisbol en los años 90, obteniendo un bicampeonato, donde Canizales fue partícipe de ellos, en las campañas 95 y 96, ante los Diablos Rojos del México.

Su paso a Liga Mexicana del Pacífico sería con los Venados de Mazatlán, en la temporada 1994-1995.

Yo tenía que reportar un año antes, pero una lesión en el tendón de Aquiles me impidió hacerlo, ahí estuve por un lapso de tres años y luego pasé a Naranjeros de Hermosillo, donde estuve 12 años, luego dos más en Culiacán hasta terminar en Mexicali en el 2011.

La etapa en el Pacífico fue muy buena, pues ya era un pelotero establecido en el verano con Sultanes, equipo donde estuvo 10 años, su paso por Hermosillo también lo llenó de títulos, tanto individuales como colectivos, en el 2001 levantó la 13va con los de la capital sonorense y ganó el Champions Bate en las temporadas 1999-2000 y 2005-2006.

"El Canelo” se visualizaba haciendo hacer cosas grandes y así lo hizo.

En lo personal, siempre uno busca hacer un equipo y hacer cosas en equipo y siempre fue así, el prepararse para que el equipo llegara muy lejos, y se nos vinieron cosas muy buenas, como los títulos de bateo y líder de hits de la Liga.

Yo creo que ahora es diferente, el jugador proyecta para hacer números personales, pero siempre fue esa meta, hacerlas en equipo y siempre resultaban otras cosas que también eran muy buenas.

Al finalizar su campaña con los Águilas de Mexicali en el Pacifico y Guerreros de Oaxaca en verano, Canizales tuvo una faceta como directivo, de los Leones de Yucatán, donde aportó una buena camada de jóvenes y dejó un legado importante.

Como directivo de Leones hizo grandes cosas, como una red de scauteo de jugadores mexicanos.

Como directivo aprendes muchas cosas, en Leones hicimos una estructura de scauteo, donde se desarrollaron muchos peloteros, donde ya están debutando en verano, no lo hice solo, gracias a los dueños, dentro de tres o cuatro años, fue difícil el paso para llegar al objetivo, que era el campeonato, me toca la casualidad que se conforma un equipo bueno y cuando salgo yo, en un torneo corto se logró el objetivo.

Al terminar su labor como directivo, pasó por la Academia del Pacífico, ayudando como coach de bateo hasta su salida, para llegar con el equipo de Tomateros de Culiacán, donde está actualmente y donde ha logrado varios campeonatos, pero ahora como coach.

Con Culiacán hemos tenido buenos años, gracias a Dios se nos dio el campeonato, pero yo siempre he dicho que cuando hay talento se logran buenas cosas y sólo faltaba la disposición para lograr lo que se puede y así fue como se logró este campeonato en la temporada 2019-2020.

"El Canelo" dice que no le faltó nada en su etapa como jugador, pero sí le hubiera gustado jugar más tiempo.

Me retiré a los 40 años, pero siempre queremos seguir jugando, y si volviera a ser joven, volvería ser jugador profesional de beisbol.

RÉCORDS PERSONALES

- Champions Bate de la Liga Mexicana del Pacífico en las temporadas 1999-2000 y 2005-2006 con Hermosillo.

- Lugar 15 de dobles en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.

EQUIPOS EN LOS QUE JUGÓ

- Sultanes de Monterrey

- Piratas de Campeche

- Leones de Yucatán

- Rojos del Águila de Veracruz

- Vaqueros Laguna

- Acereros de Monclova

- Guerreros de Oaxaca

- Venados de Mazatlán

- Naranjeros de Hermosillo

- Tomateros de Culiacán

- Águilas de Mexicali

DATO

20 años como profesional en el beisbol.









