Mazatlán FC: ¿A remar bajo corriente?

Mazatlán, Sin. La franquicia de Mazatlán puede correr un riesgo latente a su llegada al puerto, pues tiene varios retos que afrontar. El primero será mantener a todos los miembros de la plantilla de Morelia, para tener un club mediamente competitivo.

Son 18 los jugadores que vencen contrato. Con la posible salida de los pilares, como lo son Sosa y el capitán Aldo Rocha, será muy difícil de convencer a los demás jugadores de mantenerse en el equipo.

Deportes Aficionados mazatlecos se ilusionan con la Liga MX

Si bien se harán pocos movimientos, la idea de Mauricio Lanz Director General del equipo, es mantener la base que está ahorita, solo que no hay un timón para este barco ahora llamado Mazatlán FC. Porque Pablo Guede, ex técnico de este equipo terminó contrato y no hubo arregló con la directiva, además todavía no hay director deportivo en el club.

Otro problema más que se sumó fue el entrenador del equipo femenil, Filadelfo Rangel, decidió no venir a Mazatlán, así lo había dicho a través de su cuenta de Facebook.

“Gracias a los que confiaron en mí, estoy agradecido con la institución de seguir este proyecto en Mazatlán, pero entiendo que hay momentos en el que tienes que decidir y mi familia es lo primordial y no me permiten seguir en este sueño como DT del equipo Femenil” destaca el texto.

La directiva, tiene que buscar timón para los barcos de este equipo. Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

ENTORNO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CLIMATIZACIÓN DE MAZATLÁN

Vivir en Mazatlán, es estar de fiesta casi todo el año y ese sería un factor para la disciplina del equipo. Además de la disposición de jugadores para que decidan mudarse junto con la franquicia a Mazatlán. Ellos tendrán que adaptarse a la nueva plaza, además de todo lo que conlleva, como el hecho de buscar casa, además de llevar a su familia a una nueva ciudad donde comenzarán con otro estilo de vida.





Otro de estos puntos, es el factor humedad. El puerto, es una ciudad donde hace mucho calor, y el desgaste físico será mayor, pues habrá días en donde el termómetro marcará 38° y la sensación térmica por la humedad será de 45°. Esto habré una posibilidad que jueguen los viernes por la noche como se ha estado especulando, para evitar una deshidratación de los jugadores de los de casa y el equipo rival

Para el puerto, es asumir un reto muy grande en cuestión de infraestructura deportiva. Los espacios deportivos para el futbol son muchos, si, pero no cuentan con un césped natural, salvo las canchas privas, o el Centro Deportivo Benito Juárez, además de no contar con vestidores, para las filiales y un complejo deportivo de primer nivel para que el equipo entrene, solo teniendo uno, el cual también es privado.

LA PANDEMIA

Hay altas posibilidades de que por lo menos las primeras jornadas del Apertura 2020 se jueguen a puerta cerrada para evitar la propagación del coronavirus, por lo que Mazatlán FC disputará los primeros partidos de su historia sin público.

















