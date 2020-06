Aficionados mazatlecos se ilusionan con la Liga MX

Mazatlán, Sin.- Mazatlán hace historia en el mundo del deporte al tener por primera vez futbol de Primera División, lo que ilusiona a los aficionados porteños, que además de poder alentar al equipo de casa, tendrán la oportunidad de ver jugar a los más grandes del futbol mexicano, como América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

Para los porteños es importante este acontecimiento, ya que muchos no han asistido nunca a un partido de futbol profesional, por lo que ahora se puede crear un vínculo muy fuerte con el equipo.

Para mí, sí habrá afición, no sé si bastante para apoyar al club, pero sí como para ir a disfrutar de un buen partido. Mazatlán tiene muchísimo turismo y al albergar un estadio de ese nivel habrá un posible nombramiento FIFA, podría ayudar bastante económicamente al puerto.Arturo Zambrano.

En cambio, hay otros que esperan que el futbol se quede y no sea algo pasajero en la entidad, como los casos que ya han existido de Colibríes, Lobos y Veracruz, por mencionar algunos.

Espero que sea un proyecto serio, donde se busque un buen nivel deportivo, con buenas contrataciones y que no dejen ir jugadores, como está pasando con su llegada al puerto, y que no sea simplemente un equipo de media tabla para abajo, que se busque siempre estar en liguilla. Y bienvenido al puerto, creo que esto traerá muchos beneficios, tanto deportivos como económicos.Saúl Loaiza.

Otros porteños creen que sólo irá la gente al estadio cuando vengan los equipos de tradición.

Soy amante del futbol desde hace casi 20 años, me encanta la idea de tener Primera División en la ciudad, sin embargo, me deja un mal sabor de boca la manera en la que se hicieron las cosas, porque seamos sinceros, los que iremos al estadio será para ver a los clubes de los que ya somos fans. ¿Pero afición genuina? No lo creo.Carolina Gurrola.

No faltarán los nuevos fans que salgan, pero sabemos que sólo será por la calentura, creo que a los verdaderos amantes del futbol nos hubiera gustado tener un equipo de Primera División que se lo hubiera ganado en la cancha y no debajo de la mesa.Carolina Gurrola

Para Cristóbal Ochoa, esto es un hecho histórico para el estado, pues considera que Dorados no tenía una buena afición.

Es una bomba esto, aunque no lo hayan hecho por amor al futbol ni mucho menos; sino por intereses económicos, y siento que es lo que la mayoría piensa. Pero esta genial, aquí la gente es beisbolera, porque no había un equipo de Primera.

Cristóbal Ochoa

Hay otros ciudadanos que no están de acuerdo con la llegada del futbol a Mazatlán, pues consideran que no es la forma y que es un gasto muy fuerte el que hizo el estado.

Me parece injusto para la afición de Monarcas, porque desapareció su equipo. La llegada de Mazatlán FC va traer, supongo yo, mucha fuente en empleo al puerto, sobre todo a los que viven por Pradera Dorada, pueden rentar estacionamientos y hasta dedicarse a vender playeras. Lo malo es que ese dinero se pudo haber etiquetado para algo que realmente urgía, como apoyo a las familias de sectores vulnerables.

Carmen Paredes.

Mazatlán FC formará parte de la Liga MX a partir del torneo Apertura 2020 que iniciará posiblemente en septiembre.





