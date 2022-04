Eduard Bello, confía en ganarle al Puebla este viernes

Mazatlán, Sin.- El Mazatlán FC, se juega mucho este viernes cuando tenga la visita del Puebla, un equipo al que no le han podido ganar, pero que esperan que con estadio lleno, puedan sacar la victoria que han estado esperando.

Eduard Bello, futbolista venezolano que llegó para esta campaña a los morados, confía en ellos mismos para sacar el resultado en el Kraken. “Creo que todos como futbolistas nos gustan jugar estos partidos y estamos enfocados de ir por el triunfo, con nuestra gente, la prioridad es dar el siguiente paso”.

“Dependemos totalmente de nosotros para poder entrar, tenemos una buena motivación, no hay mejor forma de tener esa chanza de meternos a la liguilla. Y una vez que comience el partido a pesar de que no le hemos podido ganar al Puebla, todo eso queda atrás”, enfatizó en conferencia de prensa.

Para el venezolano, la seguidilla de partidos que han ganado, le ha dado esa confianza para poder seguir avanzando, ya que desde el juego en el Jalisco ante el campeón Atlas, el equipo ha venido de menos a más.

Eduard Bello se mostró con optimismo en el juego de mañana. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“El partido va a ser igual que complicados, desde Atlas que venimos con la seguidilla de partidos y lo principal es confiar en nosotros y hoy podemos vernos reflejados a través de la cancha y tenemos que enfocarnos en nuestra clasificación.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, si Gabriel Caballero fue el principal artífice de estos buenos resultados, Bello respondió: “La mano del profe nos ha dado esa mano, pero viene desde antes, este equipo trabajaba muy bien, pero no teníamos los mejores resultados, pero hoy gracias a Dios estamos a un pasito y obvio, nosotros agradecidos con lo que nos ha dado Gabriel”.

A pesar de que el Mazatlán abre la jornada, y tendrá que esperar el resultado del Pumas vs. Pachuca y del León vs. Toluca, Eduard se mantiene con optimismo para ver hasta donde le alcanzan los resultados a este equipo.

“Puede ser una desventaja del punto de vista, como se vea, pero lo más importante es sacar el resultado y esperar hasta el domingo ver los resultados de León y Pumas, pero ya después veremos lo que tenga que suceder”, respondió.

LA EVOLUCIÓN JUGADOR

Durante la temporada, Bello tuvo dos lesiones muy fuertes que lo dejó fuera de circulación por algunas jornadas, anotando solo un gol, en los nueve juegos que ha disputado, pero se siente pleno y fuerte para lo que el técnico le mande.

“Quizás no he jugado todos los partidos, pero lo más importante es el resultado, si nos toca estar en la banca, tenemos que estar en la misma sintonía y en lo personal me siento muy bien, físicamente y mentalmente”.

“Me ha sentido muy bien, he tenido muy buena forma, si bien tuve dos lesiones y me costó un poco agarrar ritmo, pero tenemos un buen grupo y me ayudó a superar esas pequeñas caídas que tuve en el semestre”, declaró.