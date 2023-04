Daniel Gutiérrez dejó de anotar goles para atajarlos con Mazatlán FC

La posición de portero es una de las más complicadas dentro del futbol y al mismo tiempo es de la menos solicitadas a la hora de hacer una visoría, ya que muy pocos se atreven a estar bajo los tres postes. Esa responsabilidad de tomar al “toro por los cuernos” le cambió la vida por completo a Ricardo Daniel Gutiérrez Hernández, actual arquero del equipo Mazatlán FC.

El jugador de 25 años de edad y nacido en la tierra de “Jaimito El Cartero”, Tangamandapio, Michoacán, forjó su carrera como futbolista en la capital del aguacate, primero como jugador de área, hasta los 17 años, cuando una lesión de un compañero lo llevó a ser el guardián de su equipo, para ya no soltar más el arco.

“Fue algo raro, porque yo toda mi carrera la jugué como delantero, era volante, pero en una temporada en Tercera División, en un partido el portero se lastima y me tocó ponerme a mí, yo nunca había sido portero, me tocó ponerme, me gustó y me fue bien”, recuerda quien en ese entonces defendía los colores de los Guitarreros de Paracho.

Luego de esa primera experiencia y de tomarle el gusto a la portería, Gutiérrez se fue a jugar con el equipo de Uruapan, haciendo algo similar a lo que hacía Jorge Campos, jugando medio tiempo en la portería y el restante como delantero, algo que le ayudó a crecer futbolísticamente.

“Poco a poco fui aprendiendo las cosas del portero, pero fue algo muy raro, porque me pasó ya de grande, tenía 17 años cuando ocurrió y eso no es algo muy común”.

Fue difícil adecuarse a la portería

A Daniel, acostumbrado a meter goles, le costó mucho adecuarse al arco, más porque comenzó sus entrenamientos ya grande, aprendiendo las bases y a veces con muchos impulsos de salir a atacar, mientras él sólo observaba el partido desde su área.

“Yo me acostumbré a meter gol y fue algo muy difícil cuando comencé, estaba muy acostumbrado a tener el balón, y al principio yo quería salir jugando con el balón y me metían goles y me enojaba mucho, porque me daban ansias de meter gol, pero ya después te acostumbras al trabajo del portero”, dice.

“Tienes muchas más responsabilidades, en cancha puedes fallar un pase y no pasa nada, aquí implica estar más alerta, pero cuando te apasiona es muy bonito quitar un gol y dejar a la gente gritando”.

Al ahora arquero le costó mucho adecuarse a la portería. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Le daba miedo volar tras el balón

Una de las cosas que más se le complicaron a Daniel fue el caer sin lastimarte, algo que es esencial para un portero, incluso le tocó romper varias camas de su casa, que era donde practicaba.

“Yo no sabía nada, caía con las rodillas, no sabía hacer un embolso, no sabía girar, pero yo me proponía y llegaba a mi casa y me aventaba al colchón, porque sólo podía lanzarme de un lado, del otro no podía y en el entrenamiento me pedían que me lanzará cuatro veces y yo lo hacía seis, para acostumbrarme, porque es feo si no sabes, pero fue la misma pasión la que me llevó a superar ese miedo”.

La portería lo llevó a Primera División

Gracias a ese cambio de posición, Daniel pudo llegar a la Primera División del futbol mexicano, debido a que hay menos competencia en la portería que en la delantera o en el medio campo.

“Yo creo que de no haberme cambiado de posición, no sé si hubiera llegado a Primera División, yo lo platiqué con mis papás y les dije que era una posición más difícil, pero de portero era menos la competencia, entonces no sé si hubiera debutado en Primera de haber seguido como jugador de campo”, comparte.

Él siempre se imaginó ser goleador, pero nunca portero, algo que agradece, porque le abrió las puertas para jugar con Monarcas Morelia, compitiendo con Sebastián Sosa, Ángel Malagón, hoy portero del América, Jair Urbina y Juan Pablo Chávez.

Su debut con Morelia en Copa fue algo muy curioso

Daniel jugó primero en la Segunda División, hasta que un llamado sorpresivo de Morelia se convirtió en la antesala de lo que se vendría para su carrera.

“Cuando me mandaron llamar fue algo bien curioso, estaba en Tercera División, luego tres meses después me subieron a Segunda y perdimos la final contra Toluca 2-1. Ya en ese torneo dieron los nombres de quienes se quedaban en el equipo y yo no aparecí, en mi mente dije: ‘ya valió’, pero luego me nombran y me dicen que me presentan en Primera. Llegar a entrenar con ellos fue vivir mi sueño”.

La Copa MX del 2018 marcó su debut, pues Malagón fue requerido para la Sub-20, Sebastián Sosa se lesionó, Urbina se retiró y Chávez estaba de préstamo, por lo que le tocó rifarsela a él.

“Siendo el cuarto portero me tocó debutar, jugamos Copa contra Alebrijes y Chivas, viviendo un proceso muy bueno en Morelia, rotando como segundo portero con Ángel Malagón”.

Mazatlán FC le abrió más oportunidades

Tras mudarse el equipo de Morelia a Mazatlán, Daniel fue de los pocos que se aventuró a seguir en el camino, lo que al mismo tiempo significó su debut de manera oficial en Liga MX, en un juego ante León un viernes 2 de octubre del 2020.

“En Mazatlán tuve más oportunidad, estaba Miguel Fraga de portero titular, porque Sosa estaba fuera por lesión y ese juego ante León, Fraga se lesionó la espalda y un día antes de viajar me avisan que iba de titular, todavía estaba Paco Palencia como director técnico del Mazatán FC, en un partido que íbamos ganando y al minuto 86 nos dieron la vuelta en cinco minutos”.

Al principio le costó adecuarse a Mazatlán, por el clima y debido a que subió de peso por la retención de líquidos, pero poco a poco se ha ido afianzado en la titularidad, ganándose la confianza de todos los entrenadores que han pasado por Mazatlán (Palencia, Tomás Boy, Beñat San José, Gabriel Caballero), hasta encontrar estabilidad con Rubén Omar Romano.

Datos

25 años de edad tiene el jugador.

8 partidos lleva como titular este torneo en Liga MX.

17 años tenía cuando se puso los guantes de arquero.