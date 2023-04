Daniel Gutiérrez se afianza en la titularidad de Mazatlán FC

La carrera de Ricardo Daniel Gutiérrez, ha cambiado para este Clausura 2023, afianzándose cada vez mejor en la portería cañonera, quitándole la titularidad a Nicolás Vikonis y ganándose el cariño de la gente del Mazatlán FC.

Daniel estuvo gran tiempo en la banca del Mazatlán, incluso alternando en la Sub-20, pero este semestre en particular y con la llegada de Rubén Omar Romano ha aprovechado esa oportunidad que el mismo futbol le brindó.

“Me ha tocado vivir el proceso desde que llegamos, con Palencia, Tomás Boy (QEPD), Beñat San José, Gabriel Caballero y ahora con Romano, que es con el que he tenido más continuidad, que es para lo que he estado trabajando durante mi carrera, para dar resultados”, expresó Gutiérrez, para El Sol de Mazatlán.

Ha recibido el apoyo de Nicolás Vikonis

Mazatlán ha tenido también muchos porteros en su corta instancia, el primer año Sebastián Sosa y Miguel Fraga, estuvieron en el arco, pero tras la llegada de Nicolás Vikonis, Daniel estuvo aprendiendo de él, para dar ese salto importante a la titularidad que tanto peleó.

“Con Nico tengo muy buena amistad, él me ha enseñado muy buenas cosas, pero sabemos que está, es una competencia sana, porque tenemos que estar en el nivel óptimo y para eso uno trabaja, que es seguir creciendo como futbolista”.

Gutiérrez, también ha tenido un sabor agridulce en este torneo, si bien, en persona atraviesa por uno de sus mejores momentos de su carrera, el jugador sabe que este torneo ha sido uno de los más complicados, desde que llegó al puerto proveniente del ahora desaparecido Monarcas Morelia.

“De un lado estoy muy feliz porque estoy desarrollándome, pero al mismo tiempo me siento triste, no se dan los resultados y estamos peleando la porcentual compitiendo con Juárez y Tijuana, por lo que tenemos que trabajar para hacer los máximos puntos posibles”, señaló.

Dato

8 partidos como titular lleva Daniel Gutiérrez este torneo.