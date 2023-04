El objetivo de Néstor Vidrio, es regalarle a la afición mazatleca un triunfo contra Rayados

Luego de esa dolorosa derrota ante los Xolos de Tijuana por 2-1, el Mazatlán FC se despedirá de su gente este viernes ante los Rayados del Monterrey, en búsqueda de los tres puntos, que le den alegría a la afición porteña, que estuvo al pie del cañón, en esta temporada accidentada para los morados.

Néstor Vidrio, quien es el capitán del barco cañonero, habló ante los medios de comunicación, sobre lo que será el juego del viernes, dejando atrás lo que pasó ante Xolos la semana pasada.

“Si nos pega anímicamente, porque este juego ante Xolos era importante por el tema del cociente y nos jugábamos una final, pero le dimos vuelta a la página ya paso. Ahora con Rayados de Monterrey queremos regalarle esos puntos a la afición y el equipo está motivado porque esos tres puntos son importantes para el cociente”, declaró el defensor.

Sin Funes Mori Rayados es muy peligroso

La visita de Monterrey no es del nada cómoda para Mazatlán, pues es el súper líder y aunque cayeron ante Santos la jornada anterior y perdieron a Funes Mori, será importante hacerle frente al equipo regiomontano.

“Ayer tuvimos entrenamientos más táctico y tener cuidado con el juego, no se encuentra Funes Mori, pero hay jugadores para suplirlos y en actitud no nos tienen que ganar, estamos en casa y no es invencible”.

Néstor Vidrio se sincera con el mal torneo del Mazatlán

El “Woody” también habló sobre el Clausura 2023, un torneo que ha sido desastroso para el Mazatlán y un tanto extraño con el tema de lesiones, además de que las cosas no se dieron para salir del fondo de la tabla, un lugar al que dice el medallista olímpico de Londres 2012, no merece estar.

“No creo que la institución merezca estar en el último lugar y por circunstancias estamos y esta es nuestra realidad, tuvimos muchas lesiones y fue raro al tener 10 lesionados, nunca tuvimos un plantel completo y los dos técnicos han sufrido de eso, pero me duele decirlo, es el peor torneo que he tenido en mi carrera, y hubo partidos en los que íbamos ganando y lo terminamos perdiendo”, compartió.