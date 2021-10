Con un pie en la gloria

Mazatlán, Sin.- Hay cosas muy caprichosas en este mundo, una es la vida y otra es el futbol, es como una religión, como algo que se apropia de ti, algo que te crea pasión, dolor, incertidumbre y gloria, es la “sazón” del deporte más popular del mundo y es algo que Manuel Aguilar ha vivido con mucha pasión.

Su carrera comenzó desde muy niño, pues es originario de Elota, un municipio que queda entre medio de Culiacán y Mazatlán, donde desde los 7 años de edad comenzó a patear un balón, allá en la comunidad de El Saladito, siempre inspirado por su hermano.

“Desde que tengo memoria me ha gustado mucho el futbol, desde siempre andaba en las calles pateando el balón, en los estadios andaba desde muy chico, empecé jugando en El Saladito”, dijo.

“Creo que tenía como 7 años cuando jugaba en El Saladito, recuerdo que miraba a mi hermano jugar, quería jugar como él, ser como él, me gustaba mucho cómo jugaba y creo que él fue muy importante para de lleno dedicarme al futbol”.

En aquellos años eran muy pocas las figuras sinaloenses que destacaban, ver a un Omar Bravo, un Jared Borgetti, que iba de salida, el “Gutty” Estrada, que ya brillaba con Santos, y Paul Aguilar, que todavía jugaba en el Pachuca.

Con esas pocas bases futbolísticas, el joven emprendió el vuelo a la academia de Tuzos, la cual estaba ubicada en La Cruz, siendo uno de sus formadores, Miguel Zamora, que lo ayudó a tener oportunidades en varios equipos.

“Con el profe Miguel pude lograr que varios equipos me vieran, América, Pachuca, que venían a hacer visorias en La Cruz, pero por más que intentaba, no podía llenarle el ojo a algún entrenador, ya que aún era muy chico”, platica el joven.

Manuel, a pesar de las desilusiones y los sacrificios, encontró una oportunidad con un naciente equipo como Mineros de Zacatecas, donde comenzó a vivir el calvario de todo futbolistas, el cual el pago no era suficiente y era difícil mantenerse económicamente, a pesar de vivir con varios compañeros.

“A los 14 años llegó una oportunidad en Mineros de Zacatecas, estuve allá en Sexta Quinta, duré un año y medio en Zacatecas, pero en el momento que llegó Tercera decidí ya no formar parte de Mineros y decidí salirme”.

DE TOCAR FONDO A TOCAR EL CIELO

Desmotivado y sabiendo lo complicado que es salir fuera de casa, regresó a Sinaloa donde estuvo entrenando por méritos propios en Culiacán, con el fin de no perder ritmo, hasta que fue a un torneo en Mazatlán, donde fue invitado por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Llegué a la Sub 15, luego estuve en Tercera muy poco, estuve en Sub 17, actualmente estoy en Sub 18, ya he ido a entrenar con el primer equipo cuando estaba el ‘Tuca’ (Ricardo Ferreti), en estos momentos no he ido con el ‘Piojo’ (Miguel Herrera), he entrenado en Sub 20 y te puedo decir que estoy bien en Tigres”.

Con el cuadro felino ha sido capitán del equipo Sub-18, teniendo varios llamados el equipo Sub-20, donde algunos de sus compañeros fueron llamados por Miguel Herrera, al primer equipo, el caso del mediocampista David Ayala, que ya está jugando en primera división.

El tiene un pilar que seguir en el equipo, pues uno de los jugadores que admira es a Carlos Salcedo, quien es canterano de Tigres y jugó algunos años en Europa, para volver con el equipo de San Nicolás, para logar varios títulos.

MANUEL TUVO UN VERANO AL ESTILO TEUTÓN

Aguilar pudo probarse con varios jóvenes del mundo con el Bayern, un equipo que a comenzando a apostarle a los jugadores jóvenes, como el caso de Davies, jugador de Canadá, que al igual que él llegó de 17 años y ahora es uno de los mejores laterales de Europa.

“La verdad es que no pude dejar de sentir la emoción, acaba de terminar el torneo, estaba en mi casa, cuando el DT me mencionó del proyecto que tenía el Bayern. Primero mandamos un video, nos entrevistaron y después me llegó un correo para otra videollamada, donde fui seleccionado. Estar con la camiseta puesta (Del Bayern) fue algo muy bueno, porque sé que estoy haciendo las cosas bien, espero y le haya gustado mi desempeño y estar en un futuro jugando allá, pero primero quiero debutar con Tigres”; enfatizó.





























