Regresa la Copa Mazatlán de Fútbol

Mazatlán, Sin.- Con el fin de crear nuevos talentos y crecer las canteras del fútbol mexicano, se desarrollará la décima octava Copa Mazatlán de Fútbol, los cuales tendrán como sede los diferentes complejos deportivos del puerto.

La Copa tendrá dos eventos de los cuales, uno será de futbol 11 y otro de futbol 7, los cuales estarían comenzando a partir del 27 al 31 la primera y la segunda del 3 al 7 de noviembre, donde tendrán como plus ser premiados en el Kraken.

La finalidad es generar nuevos jugadores y jugadoras para Mazatlán FC. Además de generar el turismo deportivo, hemos trabajado como agencia de manera congruente. Esto se ha reflejado desde la llegada del club, con la alianza para organizar la Copa Mazatlán”, explicó Ernesto Noris.

DEJA HUELLA LA COPA

Una de las actuales jugadoras del Mazatlán FC Femenil, Brenda Sosa, salió de una Copa Mazatlán, la cual la llevó a comenzar un sueño, en el cual está prácticamente cristalizado, siendo una regular dentro del once de Miguel Hernández.

“Yo vengo a participar en la Copa el torneo pasado, pero jamás me imaginé que me estuvieran visoreando, para mi buena suerte en esa edición ganamos la Copa y a la semana siguiente estaba aquí en Mazatlán haciendo una prueba con el equipo”.

“Me hicieron mucho de emoción, porque me dijeron que me iban a avisar en una semana, pero paso el tiempo y si fue llamada y aquí estoy cumpliendo el sueño”, resaltó la mediocampista del Mazatlán Femenil, Brenda Sosa.

PARA SABER

El miércoles 27 se dará el registro de los equipos y junta previa, el jueves 28 se dará la primera jornada, siendo el domingo 31 las finales de la copa. Se estima la asistencia de equipos de 25 estados del País.

DATO

Los 18 equipos de la Liga MX tendrán visores para cazar nuevo talento









