Amayrani Osuna, la estrella del softbol mazatleco

Mazatlán, Sin.- En el papel, el softbol es un deporte parecido al beisbol, sólo con una pequeña diferencia, el diamante está cubierto por nueve guerreras que buscan dejarlo todo por un deporte que no es específicamente para mujeres, pero donde ellas son las que más han sobresalido.

Amayrani Osuna López es una de esas guerreras, una joven softbolista originaria de Mazatlán y que tiene “tatuado” en su corazón el escudo de Sinaloa, el cual defiende siempre que está en el terreno de juego.

Desde muy niña, ella siguió el ejemplo de su hermano, quien jugaba beisbol y rápido aprendió del complicado deporte de pelota.

Como buena porteña, fue en la Liga Mazatlán donde dio sus primeros trotes, sus primeras atrapadas y sus primeros batazos, además de conocer la que sería más adelante su posición favorita.

“Yo empecé jugando beisbol, me gustó mucho verlo jugar y le entré, de ahí me invita Don Plaza, un entrenador que fue con quien tuve mi primer acercamiento en el softbol, y me dijo que estaban formando un equipo de softbol, son puras mujeres y desde ahí he estado”.

Con el apoyo de su familia, Amayrani comenzó en la categoría Infantil Menor, donde vivo todo ese proceso y ese cambio del beis al softbol.

“Hace dos años dejé de jugar beisbol, porque ya no pude seguir en la categoría, estuve hasta Juvenil Menor y ya no pude pasar a la mayor por el motivo de ser mujer”, comenta.

El talento de la joven es nato y es una de las mejores del estado. Foto: Isac Chávez | El Sol de Mazatlán

Aunque le gusta mucho el beisbol, su más grande pasión es el softbol, donde se desempeña como tercera base y receptora.

“Me gusta mucho ser cátcher, siento que tienes que llevar el control del equipo y siempre tienes que estar alerta en todo momento”.

Ese gran salto que tuvo la pelotera y el giro que le dio a su carrera la ayudó mucho para crecer, de pronto su trabajo y su nombre comenzaron a sonar por las orbitas de este deporte y rápidamente fue convocada para participar en los regionales y estatales.

“Mi primer nacional fue rápido, fue en Vallarta, en la categoría de Sub 12, por ahí del 2015, 2016, después brinqué a Sub 14 donde participé por dos años en dos nacionales, pero estuve en los estatales y en olimpiada”.

El talento que posee es nato, lo trae en la sangre, tanto que comenzó a jugar en categorías mayores, como Sub 20, Sub 25, hasta llegar a la categoría Libre.

“Siempre me gusta participar en los torneos que mi invitan, pues ya tengo 17 años y ocho de ellos han sido entregados al softbol y me ha rendido frutos, tengo un campeonato estatal, un nacional en Sub 14, un tercer lugar en 22 y menores y dos campeonatos Pony en Texas”, recuerda.

SUS METAS

Actualmente la porteña está preseleccionada en la Selección Mexicana de Softbol, la cual se concentrará en Acapulco a finales de abril y toda la experiencia que trae bajo sus hombros espera que sea recompensada con los Panamericanos Juveniles que serán en este año en Perú.

“Como todos, creo que mi objetivo está claro, quiero participar en esos Panamericanos no sé muy bien las fechas, pero yo quiero estar ahí y en caso no estar, no voy a quitar el dedo del renglón hasta estar en unos Juegos Olímpicos, unos Panamericanos o unos juegos Centroamericanos”, destaca.

La joven agradece a todos los entrenadores y personas que han confiado en ella, como Liliana Mora, quien la ha entrenado y apoyado, así como a su familia, que le brindó la confianza de ser la softbolista que es ahora.

















