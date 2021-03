Yareli Salazar séptima en el “Citta Di Ceriale”

Culiacán, Sin.- Yareli Salazar Vázquez sigue sumando experiencia en Europa al continuar codeándose con las grandes del mundo, al ocupar el séptimo sitio en Italia en el Citta Di Ceriale.

La ciclista sinaloense sabe que en cada competencia que toma parte la fortalece rumbo a la justa más importante del mundo como son los juegos olímpicos.

Deportes Conade abrirá el CNAR rumbo a Tokio 2021

Fue un buen resultado, pero considero que pudo haber sido mejor, por la sensación del clima, competimos a 10 grados, no estoy acostumbrada a esos climas, aun así estoy feliz. Yareli Salazar Vázquez

“Como preparación para los Juegos Olímpicos está excelente estar acá en Europa compitiendo”, externó.

“Me sentí muy bien, llegué con buena forma a Italia pero el día de la competencia hizo mucho frío, eso no es normal para nosotros, no estoy acostumbrada a competir con ese tipo de climas. Las sensaciones no fueron muy buenas, porque sentía las piernas muy duras, no de cansancio sino del frío”, externó la medallista panamericana.

Salazar Vázquez explicó que la carrera fue un recorrido de 100 kilómetros, en un circuito de tres vueltas a una subida que tiene 1.8 kilómetros.

Foto: Cortesía │ Conade

Puedes leer: De huerta a escenario deportivo, cien años de historia

El primer lugar fue para la alemana Erica Magnaldi con un tiempo de 2:22:20. Yarely Salazar fue la única ciclista latina entre las 10 mejores, donde los ocho lugares restantes fueron ocupados por italianas.

Fue un circuito bastante duro, la cual logré pasarla siempre entre las primeras diez, al final se hizo una fuga donde iban escaladoras, llegué en el primer grupo de unas 15 ciclistas, terminé en séptimo lugar general.

Yareli Salazar Vázquez

Por último, dijo que El próximo sábado tendrá otra carrera, que es un World Tour para el mundo de ruta, es una carrera muy dura, que espera pasarla lo mejor posible, y seguir sumando kilómetros, entrenamientos y mucha experiencia.













Lee más aquí:

Deportes Rodolfo Bustamante busca rivales que le exijan

Deportes Reactivarán softbol del Club Campestre Villa Universidad

Deportes Chilipapas y WetSox le pegan a AMOPEXs