Amayrani Osuna va directo y sin escalas a la Preselección Mexicana

Mazatlán, Sin.- La receptora porteña Amayrani Osuna, es de las pocas jugadoras sinaloenses, que integran la lista de la Preselección Mexicana de softbol, la cual se concentrará el 29 y 30 de abril en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

Osuna, fue una de las destacadas en el proceso de selección, pues a su corta edad, ha sobresalido como receptora y dejando muy en alto el nombre de Mazatlán y ahora buscará hacerlo a nivel internacional.

La receptora es una de las mejores del país. Foto: Cortesía | Amayrani Osuna

“Hemos vivido un proceso largo, me esforzado al máximo para ser parte de la una Preselección Nacional, en noviembre asistí a un try out y sobre eso salí preseleccionada en la lista y ahora aquí estamos con muchas ganas”, destacó.

Osuna ha demostrado hambre de triunfo y en el mes de Marzo participó con la selección de Mazatlán en el regional, donde la entrenadora estatal, la destacó por su arduo trabajo dentro del diamante.

“Estuvimos trabajando con Liliana Mora, con Susana, con ‘Chino’ Corvera, ellos han sido los que han brindado el apoyo y por eso estoy aquí, me queda poco tiempo para irme, pero sigo firme en ese proceso".

AMAYRANI SOLICITA EL APOYO PARA PODER ASISTIR CON LA PRESELECCIÓN

A pesar de su talento, la joven porteña hace un llamado a las instituciones y al público en general, a que le brinden el apoyo, para poder viajar a Acapulco, ya que es un poco caro la instancia en aquella ciudad, por lo que ella y su familia han realizado diversas actividades para poder solventar los gastos.

“Ahorita me he enfocado en buscar un poco de apoyo ya que es un poco caro los torneos y más en Preselectivo y si me gustaría que me echen la mano en lo económico y ya tengo que viajar prácticamente en 15 días”, enfatizó la atleta.

EL DATO

En el pasado torneo selectivo, que se realizó en la ciudad de Los Mochis, Osuna conquistó el campeonato individual de bateo, al conectar ocho hits, en once turnos.

PARA SABER

En caso de quedar en la selección mexicana Amayrani estaría viajando a Lima Perú en los 1eros juegos panamericanos juveniles, en la categoría Sub-18.

















