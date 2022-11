Aficionados porteños sufren la eliminación de México en Qatar

Pese al buen juego que tuvo México ante Arabia Saudita, el pase a la siguiente ronda no se pudo dar, lo que causó mucha molestia y frustración en los aficionados porteños, que se dieron cita para ver el juego.

El primer tiempo fue un manojo de nervios, ya que México tuvo varias llegadas, pero no pudo concretar al irse 0-0 al medio tiempo, que dejó un tanto optimistas a los asistentes, que estaban esperanzados en el gol.

Henry Martín fue el hombre que abrió el marcador al inicio de la segunda parte, que despertó la euforia de los aficionados, mientras se escuchaban los gritos de aliento hacia la Selección.

“Ahorita hacemos dos más”, comentó don Roberto, que junto a su esposa e hijo estuvieron expectantes al juego, que era el que mantenía con vida al tricolor en Qatar 2022, ya que el pase estaba en ese momento en sus manos.

Cuando Luis Chávez, sacó el disparo que fue una obra de arte, al minuto 52’, la emoción no se pudo esperar, pues México estaba 2-0, mientras que otros aficionados veian lo que pasaba con Argentina, quien también buscaba colarse.

Los minutos pasaban, el nervio llegaba, pero el tercer gol de los mexicanos no llegaba, incluso en los minutos finales, algunos aficionados le daban el beneficio a Funes Morí, quien fue muy criticado.

Para la desgracia de todos, al 90 con tiempo agregado, el gol Arabe cayó, dejando a muchos con cara de tristeza y otros más con la seguridad de que eso iba a pasar y México se iba a regresar a casa.

La afición habló

“Este juego en particular fue muy bueno, pero no cayó el gol, tuvimos muchas fallas y las oportunidades que generamos no las encontramos, el mundial se perdió cuando caímos ante Argentina”, enfatizó Don Roberto Domínguez.

Ahora México rompe una racha larga de no meterse a los octavos de final, que no llegaba desde aquella justa mundialista en Argentina 1978, quedando eliminados en fase de grupos, como esta vez en Qatar.