Afición mazatleca alabó el trabajo de Ochoa en el partido México-Polonia

Ante todo pronóstico, la Selección Mexicana de Futbol, comenzó su andar en Qatar 2022, con un empate de 0-0 ante Polonia, donde Francisco Guillermo Ochoa, fue la figura del partido y fue el que le dio los primeros puntos.

Cientos de aficionados en el puerto se reunieron a ver el encuentro, unos en restaurantes y bares, que abrieron más temprano de lo habitual, y otros se refugiaron en sus lugares de trabajo o sus casas.

También te puede interesar: Cuatro futbolistas sinaloenses engrosan las filas de la Selección Mexicana en Qatar 2022

Pese a que al juego le faltó la emoción del gol, la actuación de Memo Ochoa en el arco estuvo magistral, al pararle el penal, que fue ocasionado por el defensor “culichi” Héctor Moreno, y que Lewandowski no pudo marcar, errando ese tanto que los polacos necesitaban.

Ante esto, la afición del puerto se manifestó, ya que no esperan un resultado positivo, debido a que los jugadores convocados no eran del agrado de la mayoría, pero sí de Gerardo Martino, entrenador del TRI.

La afición habló

Jesús Ramses Cota, quien es el vicepresidente de la Segunda Fuerza Municipal de Mazatlán, relató su opinión sobre el primer encuentro, de México, esperando un triunfo el próximo sábado ante Argentina.

“Me pareció bien jugador, mejor de lo que pensé, creí que le iban a meter unos dos o tres goles. Pero la figura del juego fue Ochoa, no cualquiera le tapa un penal a Lewandowski”, expresó Cota.

En la parte ofensiva, el “Chuky” Lozano, fue uno de los hombres que más atacó, pero no tuvo mucha precisión, “Lozano fue muy bueno arriba, pero lástima que no hay 9 arriba que pueda rematar, si no hablamos de otra cosa”, agregó Jesús Ramses.

Ahora las expectativas siguen puestas ante Argentina, quien sorpresivamente perdió ante Arabia Saudita 2-1 y se colocó la zaga al cuello en Qatar 2022.