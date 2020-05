Edson García: El héroe de Venados

Mazatlán, Sin.- Venados de Mazatlán en los últimos años ha tenido muy buenos jardineros, que han aportado mucho a la institución roja, con grandes atrapadas a la defensiva y bateando a la hora cero de decidir un juego. Entre ellos se encuentra Edson “Superman” García, que es un utility en el esquema de J.J. Pacho, siendo el patrullero izquierdo del equipo.

Para el Poblano, fue un buen año, terminando en su segunda campaña con Mazatlán, haciendo las cosas bien cada vez que salía al diamante “En términos generales fue un buen año para mí y para el equipo, se logró estar en la final, y hacerlo en un séptimo juego fue algo satisfactorio”.

Durante la temporada regular, Edson era mandado al Short Stop, posición donde Venados tiene un hueco grande que cubrir, y al cual también ayudó al equipo, para sorpresa de muchos, lo haría muy bien, pues, esa era su posición natural antes de jugar en los jardines.









Yo todavía mi vida he sido short stop, cuando firme como profesional con los Leones de Yucatán, el Gerente General, era el Jesús “Chino” Valdez y me comentó que si quería fildear, para apoyar al equipo y desde el 2013 me fui a los jardines, pero esta temporada lo hice bien, el instinto ya lo traía solo era cuestión de practicarlo otra vez Edson García









El pelotero, vino de menos a más en esta campaña en el bateo, cuando estaba en su mejor momento, tuvo una lesión corriendo las bases, el cual lo mandaría tres semanas fuera, haciendo sentir su ausencia en el equipo.









El equipo estaba pasando por una mala racha después de mi lesión, al regreso, no sé lo que paso, pero volvimos a tomar el rumbo y se conjunto el buen ambiente dentro del club house, que se conjuntó para entrar en rachados a playoff Edson García









Mazatlán como se ha caracterizado en los playoff, siempre ha sido el caballo negro de los demás equipos, al entrar en la posición siete del standing, tuvo que venir de menos a más, sacando a Naranjeros de Hermosillo y enfrentando a los Yaquis de Ciudad Obregón en las semifinales.

Edson García sería el factor en el juego cinco. Encuentro en el que estaban al borde de la eliminación y un batazo del ahora jugador de Venados Isaac Paredes por el jardín izquierdo puso a temblar a más de uno, pero “Superman” García volaría para robarle el cuadrangular y mantenerlos con vida.









Nadie esperaba que llegaríamos tan lejos no, íbamos juego a juego y fue la clave para llegar a la final, pero en el juego cinco de la semifinales, jamás pasó por mi mente que iba a decidir ese juego de la forma que lo hice Edson García









jamás se me va olvidar ese juego, es el mejor de mi carrera, por la situación que nos dio ese impulso para seguir avanzado, no lo pensé dos veces y me lancé, afortunadamente para mí también me tocó batear a la hora cero y mandar la serie a Obregón nuevamente Edson García









EDSON Y SU “MALDICIÓN CONTRA CULIACÁN EN FINALES

El jardinero, ha disputado dos finales en el pacifico, las dos justamente contra Tomateros de Culiacán teniendo un saldo “negativo” hasta ahora, pero espera algún día revertir esa mala racha en finales.









Es un equipo muy duro, se ha hecho para ganar títulos, pero disfruté mucho jugar ambas finales, esta fue especial por la rivalidad, y es algo que tenemos que respetar Edson García









A pesar de ello, García fue considerado para la Serie del Caribe en San Juan, Puerto Rico, teniendo acción en el clásico caribeño destacando nuevamente en los jardines, acción que le cayó de sorpresa al poblano, por el gran equipo con el que contaba Tomateros.









me cayó de sorpresa ser su refuerzo, pero contentísimo de haber jugado, todo mundo quiere jugar una Serie del Caribe como decir que no a un llamado de esa categoría Edson García









La meta para Mazatlán es llegar a la Serie del Caribe 2021, que se jugará en casa y Edson como todo el equipo tiene es mira de representar a Mazatlán y a México en su propia casa.

NÚMEROS CON VENADOS

JJ AVG H HR RBI

54 .268 55 3 18





































