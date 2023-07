Sangre nueva en la ópera: El tenor Jorge Echegaray busca consolidarse en escenarios internacionales

A sus 30 años, el tenor mazatleco Jorge Echeagaray forma parte de la nueva camada de cantantes que le dan brillo a la ópera mexicana al destacar en los escenarios internacionales.

Este 2023 ya se presentó en la Ópera de Austin, en Estados Unidos y en el Staatstheater de Meiningen, en Alemania, conciertos en los que ha demostrado el potencial vocal y el talento operístico que posee.

Sus pasos van firmes y para ello se prepara todos los días con clases y entrenamientos en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes, del que forma parte desde 2022.

“Es algo impresionante el cantar con orquesta tanto en Estados Unidos como en Europa, conocer otras culturas, compañeros diferentes, es una experiencia muy enriquecedora que me dejó la espinita para, en los próximos años, irme de lleno a Estados Unidos o a Europa a trabajar y seguir preparándome”, comenta.

A lo largo de su carrera, Jorge se ha presentado en festivales importantes, como en el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Sonora, el Revueltas de Durango; también ha trabajado con La Original Banda El Limón, con la cantante Susana Zabaleta, entre otros logros musicales. Todas estas experiencias le han dejado claro que puede destacar y hacer carrera a nivel internacional.

“El presentarse fuera te ayuda mucho a darte cuenta de que puedes hacer muchas cosas diferentes, de que puedes competir sin ningún problema con otras voces a nivel internacional. Obviamente tienes que seguir preparándote mucho, porque la competencia es difícil; el cantar fuera te abre los ojos, la mente, para saber que lo puedes hacer. Hay cosas difíciles, pero si estás con la mentalidad de querer cumplir tus sueños, de querer llegar a los lugares que quieres llegar y mantenerte ahí, son cosas que puedes superar”, señala el tenor.

Nueva etapa

El mazatleco terminará en el mes de diciembre su preparación de dos años en el Estudio de la Ópera de Bellas Artes. A partir de ahí comenzará una nueva etapa en su carrera, la más importante.

“Estoy empezando a moverme por mi cuenta en los festivales, el próximo año regresará a hacer audiciones en Europa, las audiciones se hacen de abril a mayo, estoy planeando regresar para buscar una casa de ópera, un estudio o algún ensamble de solistas en el que pueda quedarme”, dice.

El último año y medio ha sido muy duro para él, con clases y entrenamiento vocal continuo, ya que el Estudio de Ópera de Bellas Artes estimula y perfecciona el talento operístico de jóvenes cantantes y pianistas a través de una formación integral desarrollada por talleres, clases magistrales y participaciones en montajes operísticos, entre otras actividades.

El mazatleco llegó ahí luego de una audición en la que participaron 300 cantantes de diferentes estados del país.

“La preparación ha sido dura, pero me he sentido muy cobijado, principalmente de la directora, la maestra María Katzarava, que siempre nos apoya y nos encuentra lugares en dónde cantar, además de que nos ha traído maestros importantes como Carlos Aranzay, Ramón Vargas, Gabriel Herrera, que son maestros que nos han ayudado a seguir encontrando cosas que nosotros buscamos como cantantes. Siempre va uno progresando y avanzando conforme vas cambiando de edad, conformes va cambiando tu voz y entonces tienes que rodearte de gente que te vaya guiando para que no te salgas del camino y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes se encarga de eso, tenemos muy buena preparación”, afirma.

Actualmente el mazatleco toma clases junto a 11 cantantes más y un pianista. El objetivo es salir lo más preparado que se pueda para buscar su consolidación operística en Europa o Estados Unidos.

“Todavía siento que me falta un empujoncito más de madurez vocal para abordar los papeles que yo podría trabajar en Europa o Estados Unidos, que son papeles para un tenor mucho más pesado vocalmente, más fuerte. Voy bien, pero quiero seguir preparándome para hacer las cosas de una manera correcta. Es una preparación la que tengo en el Estudio de la Ópera, no dejas ni un día de tomar clases, te adaptas a un ritmo de trabajo fuerte y eso te ayuda a que cuando sales o llegas a un espectáculo puedes hacer las cosas rápido y bien hechas”, explica.

Un canto a su tierra

El próximo viernes 14 de julio a las 8 de la noche Jorge Echeagaray ofrecerá un concierto en el Templo de San José de Mazatlán, titulado “Un canto a mi tierra”, donde cantará arias de óperas como “Tosca”, “Aída”, “Madame Butterfly”, canciones italianas, mexicanas y boleros de Agustín Lara, María Grever, Tata Nacho y Armando Manzanero, entre otros.

En el recital estará acompañado al piano por el maestro Pablo López. El costo del boleto es de 250 pesos, quien quiera adquirir uno puede contactar a Jorge a través de su página oficial de Facebook: Jorge Echeagaray (El Tenor del Norte) o al teléfono 6691-797460.









