Casa Madeleyn, un lugar con historia en Aguacaliente de Garate

Sus viejas paredes encierran cientos de historias que le han dado vida al poblado de Aguacaliente de Gárate, en el municipio de Concordia; según se cuenta, ahí vivió el famoso “Gitano”, como le decían a Rodolfo Valdez, quien asesinó al gobernador Rodolfo T. Loaiza el 21 de febrero de 1944 en un baile del Carnaval de Mazatlán en el hotel Belmar.

Es la Casa Madeleyn, que por muchos años fue también el hogar del compositor Faustino López Osuna, creador del Himno de Sinaloa y que ahora cobra una nueva vida al ser habilitada como un museo cultural.

Siete arcos en su fachada principal dan la bienvenida a los visitantes; en su interior se encuentran algunos objetos propiedad de la familia López Osuna, cuadros, fotografías, vestidos y piezas únicas que pueden ser apreciadas por los visitantes.

La vieja casona ubicada por la avenida Guerrero tiene sus orígenes en el año 1862, primero perteneció a don Juan José Gárate, uno de los grandes benefactores que ha tenido el poblado, pero también sirvió como escuela, cine, funeraria y lugar de nacimiento de Faustino López Osuna, ganador también del Premio Sinaloa de las Artes en el año 2012.

Su habilitación como museo es como un homenaje al reconocido compositor, pero también para mostrar la magia que envuelve a Aguacaliente de Gárate.

“Esta casa yo se las compré a mis padres en el año 1975, yo iba y venía por muchos años, pero llegó un momento en que ya no pude sostenerla, una vez que mis padres ya no estuvieron muy pocas veces podía venir, muchas veces por mi trabajo, ya que ahora estoy retirado viviendo en Mazatlán”, comentó López Osuna.

A la entrada de Casa Madeleyn se encuentra una placa con la que se conmemora que en ese lugar fue compuesto el Himno de Sinaloa.

“Está casa tiene mucha historia, es muy, muy vieja ya, pero aquí escribí el himno de Sinaloa, ahí iba y venía de mi cuarto a la cocina acompañado de un gato cuando lo escribí”, recordó López Osuna.

El museo se creó para atraer al turismo y mostrar la historia de Aguacaliente. Foto: Cortesía | Conoce Sinaloa

Un nuevo aire

La señora Aida Peraza Escobosa es la actual propietaria de la vivienda. Lo que ella busca es que todas las personas que visiten Aguacaliente de Gárate puedan ver dónde nació uno de sus personajes ilustres y también echar un viaje al pasado a través de las paredes, muros y muebles de esta casa.

“Realmente fue un sueño que yo tenía el de tener una casa antigua, duró 30 años viviendo en California, casualmente me retiro y regreso al lugar donde nace mi papá, yo no soy de aquí, pero quise venir a conocer el pueblo y encuentro el letrero de ‘se vende’, vi la casa, el señor Faustino muy amable me lleno de las historias de todo lo que encerraba en sí la casa, y luego gracias a mi hijo pude adquirirla”, comentó Peraza Escobosa.

Su intención nunca fue destruirla o reformarla, siempre pensó en dejarla tal y como está, solo darle mantenimiento.

Para ella es un lugar mágico, lleno de nostalgia y de historia de uno de los lugares que más le gustan; por eso decidió convertirla en un museo, para que todas las personas que visiten Aguacaliente de Gárate puedan conocerla y recorrer sus pasillos.

En el lugar se realizan diversas actividades culturales. Foto: Cortesía | Conoce Sinaloa

Además de lo que se exhibe, también tiene proyectado llevar a cabo diversas actividades, como cine al aire libre, en el patio de la casa.

“Gracias a la familia Peraza se pudo rescatar y me pidieron que dejará cosas, lo cual accedí, ya que la idea es que las personas que visiten este pueblo, el cual puede ser un Pueblo Mágico, vean esto, esta casa tan bonito donde vivieron mis padres y en donde un servidor iba y venía”, resaltó López Osuna.

La entrada tiene un costo de recuperación y mantenimiento de 50 pesos para los adultos y 20 pesos para los niños.

Dato

1862 es el año de origen de la vivienda que alberga el Museo Casa Madeleyn, en Aguacaliente de Gárate.

Casa Madeleyn está ubicada por la avenida Guerrero, en Aguacaliente de Gárate, en el municipio de Concordia.