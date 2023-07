Rinden homenaje a Don Cruz Lizárraga, "el padre de la banda" a 105 años de su natalicio

Al son de la banda de viento esta mañana se conmemoró el 105 aniversario del natalicio de Don Cruz Lizárraga, fundador de la banda El Recodo y quien en vida hiciera de la música sinaloense una tradición para México.

Homenaje

Don Cruz nació un día como hoy pero de 1918 en el poblado de El Recodo. Fue en el año 1938 cuando incursionó en la música formando su propia banda, creando así el estilo que se conoce actualmente como música sinaloense, con ese toque bravío y campirano que le caracteriza.

También puedes leer: El Sinaloense surgió ¿por envidia a Monterrey? Te explicamos el origen de la canción

Al pie del monumento en su honor, ubicado en la glorieta de la avenida que lleva también su nombre, la banda de la Escuela de la Tambora de Germán Lizárraga, hijo de Don Cruz, se realizó un homenaje y conmemoración.

"Es un placer enorme estar aquí frente al monumento de mi padre, que ya son bastantes años que falleció, sin embargo la gente lo sigue recordando con mucho cariño y con mucho amor, esa amabilidad que tenía mi padre y finalmente se hizo algo increíble", expresó don Germán.

Estuvieron presentes además el compositor Faustino López Osuna y Santiago Rosas Osuna, secretario general del Sindicato De Músicos Sección 98.

"Don Cruz no solo fue una leyenda, él me brindó su amistad muchos años sabiendo que ya era de un pueblo donde él iba a tocar con la banda en las fiestas, Agua Caliente de Gárate (...) Yo le llevaba canciones el las revisaba y luego ya se la mostraba a su papá, así me grabaron 'El Escuinapense' con Julio Preciado", recordó Faustino.

Conmemoración

La celebración fue doble, pues este primero de julio, por primera vez, se conmemora el Día Estatal de la Tambora Sinaloense, declarado así por la 64 Legislatura. El pasado 27 de junio con el fin de fomentar, preservar, proteger y difundir la tambora sinaloense.

Los presentes se mostraron contentos y satisfechos con tal nombramiento, pues consideraron que ya hacía falta un impulso a la música local, pero reconocida de manera internacional y que es además la identidad del destino y su gebte, ya que todo aquel que visita Mazatlán, viene a escuchar la mis a sinaloense, apuntó sin Germán.

Asimismo, celebraron las intenciones del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de emitir el decreto para declarar a la tambora sinaloense como Patrimonio Cultural Intangible.