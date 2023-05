Río de ansiedad, el monólogo con el que Josar improvisa en el teatro

Cada función que el mazatleco José Arturo Torres ofrece con el monólogo “Río de ansiedad” es completamente diferente; es lógico, cambia el público y el escenario, pero también la historia, la escenografía; solo él y su talento repiten para darle forma a una experiencia teatral única en la que a través de la improvisación el joven actor desarrolla una idea basada en temas que el público asistente le compartió.

Es el teatro de la improvisación con el que “El Josar”, como se le conoce a este actor, recorre la República Mexicana, un monólogo cómico en donde el proceso de actuación no es de un personaje en sí y de una historia específica, sino de una habilidad de improvisar, es “hacer teatro de otra forma”.

“Es improvisación teatral, qué quiere decir, que no hay un texto previo, más bien hay un entrenamiento que te permite construir una historia en el momento, trabajo mucho con el público, le pido elementos, tengo una charla con él y con esos elementos construyo una historia, personajes, no es un texto escrito, más bien es una técnica con la que se desarrolla una historia con personajes y demás”, explicó el actor.

Hace dos años “El Josar” fundó su propia compañía de teatro, Río A Trote, junto con compañeros con los que estaba trabajando y desde entonces empezaron a hacer espectáculos orales de improvisación. Actualmente, con “Río de ansiedad” él lleva más de 34 funciones en escenarios de Sinaloa, Michoacán, Querétaro, Guanajuato y Colima.

El hilo conductor siempre es la ansiedad, pero todo lo demás cambia, de acuerdo a lo que el público expresa justo antes de iniciar la función.

“Siempre el punto de partida es la ansiedad, pero lo que le da ansiedad a la gente de Colima, de Morelia, no es lo mismo que le da ansiedad a la gente de Mazatlán o Culiacán y sus contextos no son los mismos, además de que el contenido no es el mismo, la forma no es la misma, porque como yo estoy viajando solo por esos lugares, no llevo una escenografía ni nada, más que mi vestuario, entonces en cada espacio termina siendo un escenario diferente, porque la silla cambia, porque la bocina cambia, porque el micrófono es distinto, todo es muy distinto, tanto como se ve, como el resultado”, expresó.

La propuesta ha gustado mucho en los lugares en los que se ha presentado por ser algo distinto a lo que comúnmente se hace.

“La improvisación teatral como tal es reciente, no tiene dos mil años como el teatro, pero como nosotros lo hacemos en realidad tiene alrededor de 30 años, acá en México no lleva tanto haciéndose y donde más se hace es en la Ciudad de México, en Culiacán hay un grupo que se llama La Liga Impro, pero en la mayor parte de los lugares en donde me he presentado no tienen idea de lo que es y más que nada es la sorpresa que se puede hacer teatro de otra forma, que llama la atención por lo peculiar de cómo se construye el espectáculo a raíz de la ansiedad”, aseguró.

Sus inicios

“El Josar” comenzó su carrera actoral hace aproximadamente 14 años, pero desde niño le llamó mucho la atención el poder desarrollar personajes e historias.

“No creo que a los 8-10 años pensara en dedicarme a la actuación, de niño quería ser futbolista, estaba muy metido en los deportes, además lo veía inviable, pensaba que para ser artista, director o actor, uno nacía siendo eso, o porque en tu familia había gente que se dedicaba a eso y también lo hacías, no pensaba que era una profesión que podía seguir, me di cuenta hasta hace 14 años que dije: ‘ah, esto se puede estudiar’. Yo vengo de un panorama en donde nadie de mi familia se dedica a algo parecido, así que no tenía un referente cercano”, relató.

Su vida se ha desarrollado entre Culiacán, Mazatlán y Ensenada. No tiene una licenciatura en arte escénico, sólo ha tomado muchos talleres, diplomados en escritura, voz, b y ahora se prepara para realizar una maestría en Reino Unido.

“Mi formación ha sido entre informal y disparatada en diferentes lados, en Culiacán, Ensenada, Monterrey, Querétaro, Nueva York, a través de diversos cursos y talleres. Aún cuando no estudiaba teatro o artes escénicas de manera formal, en las escuelas en las que estudiaba siempre tenían una compañía o un proyecto teatral y yo terminaba involucrado de alguna forma y así empecé a montar obras”, dijo.

Entre sus obras teatrales más recientes se encuentran “A cuarta y quemón”, con Javier Chimaldi; “Caneros”, que narra situaciones relatadas por un grupo de internos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán, a raíz de un taller de teatro que se realizó en el interior del penal, y “Heraclio Bernal”, basada en la vida del famoso personaje.

Cada papel que “El Josar” interpreta ha requerido de un proceso de creación específico que él desarrolló desde cero.

“A mí me gusta mucho enfocarme en el trabajo vocal, pensar cómo habla, cuáles son las palabras que utiliza, cómo se mueve y de ahí ir trabajando, además de lo que te dice el director y el texto, en una propuesta. Pero yo parto mucho de la voz, de cómo se expresa, tanto con las palabras que dice, así como también en la forma en cómo se dicen, cómo se refleja eso en su cuerpo, para así ir construyendo el personaje”, señaló.

A sus 29 años de edad y con más de 25 obras en su carrera “El Josar” es uno de los actores mazatlecos con más proyección en la actualidad. Su talento y versatilidad, sumados al compromiso con el quehacer teatral local lo convierten en material de exportación no sólo en el arte escénico a nivel internacional, sino también para géneros como el cine o la televisión.

Fuerza teatral

En Mazatlán, además de tener su compañía Río A Trote y de crear sus propios proyectos, también ha compartido escenario con los actores de la vieja guardia, como Javier Chimaldi, Manuel Rochín, Ramón Gómez, de quienes ha aprendido y lo han ayudado en su formación.

“A mí lo que me interesa como creador es trabajar con todos los actores que pueda. Cuando yo llegué a Mazatlán busque crear una compañía, puse carteles por todos lados invitando a quien quisiera sumarse, mandé correos, pero nadie contestó, entonces dije: ‘voy a buscar trabajar con gente que ya esté haciendo teatro’ y así fue como di con Eva Audelo, Chimaldi, Rochín, tengo la fortuna de haber trabajado con gente de diferentes escuelas, de diferentes ideologías y eso nutre mucho a cualquier persona”, afirmó.

Para el joven actor el teatro que se hace en la actualidad en Mazatlán tiene mucha fuerza, sobre todo por la presencia de los jóvenes.

“Independientemente de que hayas estudiado o no, a la gente no le interesa, de todas formas se anima a montar su obra, hay una pasión muy grande de los que les interesa el tema por subirse a las tablas, esto hace que se genere material y eso a mí me resulta muy interesante; claro que hay instituciones como el Centro Municipal de las Artes; en la UAS el taller de Sandra Jaime, los esfuerzos de la UAdeO; el taller de Héctor Luna en el Museo de Arte, hay como puntos neurálgicos donde surgen propuestas, compañías, está Alfredo Vergara, los de esta vieja guardia, como Pepe Cuevas, Chimaldi, Rochín”, resaltó.

Todos ellos sentaron un precedente para que los actores jóvenes estén empezando a generar sus poéticas, sus obras y a montarlas.

“Uno hace teatro por necesidad y con lo que tiene y su contexto y ese contexto y las mismas carencias que a veces tenemos terminan generando un lenguaje. En Mazatlán no hay una licenciatura en actuación y eso en vez de afectar al teatro que se hace lo beneficia mucho, porque no hay una forma estipulada de cómo se hacen la cosas; sí es un arma de doble filo, como no hay una forma, puede salir una cosa muy chafa o una cosa muy maravillosa, por lo mismo de que no hay un lenguaje tan codificado, pero el proceso es más horizontal y puedes tener conviviendo a alguien con mucha trayectoria con alguien que va empezando, con alguien premiado, con un estudiante y esa diversidad favorece mucho al gremio, nos permite que no estamos viendo entre nosotros. Ver dónde estamos parados y a dónde vamos”, explicó.

La maestría

“El Josar” se encuentra listo para irse a Reino Unido a estudiar una maestría en actuación. En septiembre iniciará esta aventura en el Conservatorio Real de Escocia, que durará un año y que le ayudará en su formación actoral.

“Ahorita la prioridad es estudiar la maestría, para justo formalizar mi entrenamiento actoral y regresando me gustaría seguir la gira de ‘Río de ansiedad’, cubrir todo el territorio nacional y presentar algún otro proyecto; me interesa agarrar tablas, conocer cómo se hace el teatro en diferentes partes del mundo, me gustaría ir a Latinoamérica a Europa, Australia, para ver cómo se hace teatro allá, empaparme mucho de las técnicas y luego traer todo eso a Mazatlán para compartir una metodología propia, diferentes formas de creación y empezar a hacer una escuela o un semillero de artistas escénicos con mucha mayor disciplina y a la vez traer entrenadores de distintas partes del mundo, de México”, expresó.

A su regreso de Reino Unido a “El Josar” le gustaría fortalecer la escena cultural de Mazatlán con proyectos que le den vida durante todo el año y no sólo por temporadas, como pasa actualmente.

“No hay una oferta cultural constante, es bien extraño, en cuatro meses no hay una sola obra de teatro y de repente hay como tres el mismo día y no las puedes ver porque son en el mismo horario; entonces me gustaría también eventualmente contribuir, hacer un festival de comedia donde haya improvisación”, aseguró.

También ve interesante poder tener más teatro al aire libre, para que pueda llegar a muchas más personas en la ciudad.

“Sacar el teatro del Centro Histórico sería interesante, es muy poco el teatro que se presenta en las colonias periféricas, hacer más teatro comunitario, volverlo más accesible a la gente, hacer teatro desde Mazatlán, para Mazatlán y el mundo, esa es mi visión a largo plazo, pero habiéndome fogueado antes, en películas, en compañías, conociendo el mundo y entrenando, pero eventualmente en mis años adultos me gustaría retribuir todo lo que haya aprendido”.

