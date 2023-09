Las Marineras: así es la primera banda regional sinaloense integrada por mujeres mazatlecas

Mazatlán, Sin. -En un universo musical dominado por el sexo masculino, Las Marineras emergen como un faro de talento y valentía. La banda de música regional mexicana compuesta exclusivamente por mujeres es la primera agrupación de su tipo formada en Mazatlán.

Fundada hace más de dos años por Veyra Hernández, oriunda de Ciudad Juárez y con más de dos décadas de experiencia musical, el grupo no solo busca triunfar en la industria, sino también inspirar a más mujeres a seguir sus pasos.

Con 16 integrantes decididas y apasionadas, enfrentan fuertes desafíos, incluyendo el acoso y el rechazo en un mundo musical tradicionalmente dominado por hombres.

"Cuando llegué a Mazatlán quería conquistar al público porteño y demostrar que las mujeres tienen un papel protagónico en la música regional. Queremos hacer algo importante, es la primera vez que entro en una banda, tengo 20 años siendo solista y estoy orgullosa de ello, ahora mismo quiero salir adelante con este proyecto, servir de ejemplo para mis hijas y las próximas generaciones", comparte Veyra.

Jazmín Taylor, la trompetista del grupo, con dos décadas de experiencia en la música, revela que en el tiempo que llevan juntas se han enfrentado a muchas situaciones difíciles.

"Hemos enfrentado acoso y rechazo de colegas masculinos en la industria, especialmente de miembros de otras agrupaciones. Pero no nos detendremos, pese a los obstáculos y el rechazo, estamos decididas a marcar el camino para más mujeres en la música regional mexicana”, asegura.

Su determinación y talento son un testimonio de que el género no define la calidad artística. Con cada nota y actuación, estas mujeres luchan por ser pioneras y abrir puertas para quienes las siguen.

A medida que Las Marineras continúan desafiando las normas de género en la música regional mexicana, su mensaje de empoderamiento y perseverancia resuena en cada melodía. Son un recordatorio viviente de que el talento no tiene género y de que la pasión puede superar cualquier obstáculo.

"El éxito no conoce atajos, y la música es un camino que requiere esfuerzo constante", expresa Veyra mientras observa a sus compañeras ajustando sus instrumentos antes de una larga sesión de ensayo.

Provenientes de diferentes rincones de la República Mexicana, como Sonora, Chihuahua y Guadalajara, estas talentosas mujeres han convergido en Mazatlán, impulsadas por un objetivo compartido: formar la primera banda de féminas en el género regional mexicano.

"Vienen de todas partes, y eso es lo que hace que nuestro sonido sea tan único. Cada una de nosotras tiene su propia historia musical y, al unirnos, estamos creando algo especial, yo también vengo de otro estado, me dijeron que sería la primera banda femenina mazatleca y no me lo quería perder", dice Jazmín.

El proceso de integración no ha sido sencillo; fusionar las influencias musicales diversas de estas mujeres en una armonía cohesiva ha requerido paciencia y dedicación. Sin embargo, es precisamente este compromiso lo que ha fortalecido su vínculo y ha llevado su música a nuevas alturas.

Tania Ortiz, quien es la segunda vocalista de Las Marineras, asegura que la música es su principal idioma y quiere superar este desafío y cualquier otro junto a sus compañeras.

"La música es un idioma universal que nos une, y nuestro deseo de ser pioneras en este género nos impulsa a superar cualquier desafío".

Su dedicación es un recordatorio de que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, y su música es un testamento a la belleza de la colaboración y la diversidad en el mundo de la música.

En Mazatlán y en todo el mundo, estas mujeres están escribiendo una nueva y emocionante historia en la música regional, una historia que inspira a más mujeres a seguir sus pasos y a romper las barreras que limitan su potencial.

PARA SABER

Las Marineras tienen un horizonte internacional en mente. Actualmente, están en trámites para obtener las visas que les permitirán llevar su música a los Estados Unidos