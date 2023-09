Realizarán en Mazatlán el Master Class De Compositor a Compositor

Mazatlán, Sin. -Con el objetivo de ayudar y apoyar a los compositores que van iniciando su carrera, se realizará en el Centro de Convenciones de Mazatlán el Master Class De Compositor a Compositor los días 26 y 27 de octubre.

Los compositores Horacio Palencia, Nathan Galante, Geovani Cabrera y Gussy Lau serán los encargados de impartir los talleres por dos días, mismos que tendrán un cupo para mil personas.

El cantautor Horacio Palencia destacó que este tipo de eventos son de beneficio para Mazatlán como destino turístico, para los compositores y también para quienes quieran empezar su carrera.

"La noche bohemia será la cereza del pastel el día 28 de octubre; estaremos cantando a voz, piano, guitarra acústica, percusiones y tendremos invitados especiales sorpresa", dijo

Por su parte, Geovani Cabrera recordó que el primer evento de este tipo se realizó en Culiacán donde se rebasó la expectativa y que para este año no sólo viene gente de Sinaloa y diferentes estados del país, sino de Colombia, Chile, Estados Unidos y Canadá.

Mientras tanto, Gussy Lau mencionó que esta es una gran oportunidad para quienes van iniciando en la carrera de la composición.

"A mí me hubiera gustado que alguien me abriera brecha, que me acortara el camino, alguien que te diga cómo registrar una canción, cómo hacérselas llegar a los cantantes y toda esta información que es muy valiosa para quien va empezando", expresó.

Todo el proceso

El taller de composición tendrá como finalidad que todos los participantes conozcan el proceso de composición desde la inspiración para escribir las letras hasta su conclusión, cuando un artista grabe el tema.

Se tendrán invitados especiales, como el empresario Pepe Garza, además de expertos en materia digital y editoras musicales