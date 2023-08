Lanzan segunda edición del libro “Los empleados merecen respeto”

Mazatlán, Sin. -Con el objetivo de crear conciencia sobre el mal trato que muchos empleados reciben en sus centros de trabajo por parte de los clientes, el escritor Moisés Páez Osuna escribió el libro “Los empleados merecen respeto”, del cual acaba de lanzar su segunda edición.

“Este libro se trata de que yo he observado a lo largo de la vida que nuestros valores se han deteriorado a un grado total y he observado mucha agresión en todo tipo de comercios hacia todo tipo de empleados, desde cajeras de centros comerciales, guardias de seguridad, empleados de hoteles, personal de áreas públicas, recepcionistas, entre otros”, dice el escritor mazatleco.

Para Páez Osuna, lo más importante es evidenciar lo que ocurre en muchas empresas de Mazatlán, en donde tras una diferencia o queja del cliente, el empleado siempre lleva la peor parte.

“Muchas veces el cliente, por la mala interpretación de aquel eslogan que dice: ‘el cliente siempre tiene la razón’, hace este tipo de cosas. Tiene la razón, pero en lo que va a comprar, no llenarse de egos, soberbia, prepotencia, mala educación y ofender a quien te atiende por ningún motivo, porque si no estás de acuerdo con el servicio, con el precio, no tienes derecho a tratarlo mal, simplemente te vas”, explicó.

Esta segunda edición puedes adquirirlo contactándote con el escritor. Foto: Carlos Hernández | El Sol de Mazatlán

Hace un año salió la primera edición de este ejemplar, el cual el escritor vende de manera personalizada en algunas empresas o por pedido. Tras agotarse, ahora lanzó una segunda edición.

“Desgraciadamente, ese eslogan de que ‘el cliente siempre tiene la razón’ está malinterpretado en México y ha dado motivo a muchas injusticias. Ahora ya hay un poco más de conciencia, de consideración al trabajador, pero en el pasado ¿cuántos empleados fueron despedidos injustamente por una supuesta mala actitud hacia el cliente?”, expresó.

Historias reales

El texto está conformado por historias y casos que sucedieron en diversas empresas de Mazatlán, que el mismo autor recopiló.

“Este libro es para evidenciar que no puede seguir pasando esto, tiene que haber alguien que ponga un freno a tantas cosas que pasan en los comercios y empresas, ni los aeropuertos se salvan, en todas partes ocurren agresiones contra los empleados. No se vale, todos somos seres humanos; muchas veces cuando un empleado se queja o dice algo de un cliente, lo despiden y ¿por qué al cliente le perdonan todo?”, cuestionó.

A la venta

