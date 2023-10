Celebran a John Lennon, a través de Javier Parisi

El Teatro Pablo de Villavicencio vibró con los aplausos, coros y expresiones de júbilo por parte de los seguidores de la emblemática banda de rock británica Los Beatles, cuyos mayores éxitos fueron rememorados en la recreación de John Lennon a través de su impersonator argentino Javier Parisi, acompañado por su banda y por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, bajo la dirección del Mtro. Damián Mahler.

Lo anterior en la primera de tres funciones programadas para Culiacán dentro de la Temporada 2023 de la Sociedad Artística Sinaloense y el Instituto Sinaloense de Cultura, la tercera de las cuales será este sábado a las 20:30 horas, a beneficio de dicha Orquesta, por lo que se pide a quienes deseen cooperar, que adquieran sus boletos y pasen dos horas mágicas al son de la música de Los Beatles.

El espectáculo Imagine the Revolution: celebrating The Beatles, abrió a la hora fijada con la pieza “Come togheter”, con Parisi caracterizado como Lennon, con atuendo de la época y asumiendo sus gestos y actitudes, además de comunicarse con el público en inglés de principio a fin, entre expresiones de cariño a Culiacán, primera ciudad de México en presentarse.

Otras piezas fueron “A hard day’s nigth”, “(Just like) Starting over”, “Jealous guy / Mind games”, “Across the Universe” e “In my life”, que desde el principio fueron acompañadas por el coro de los asistentes, muchas gentes de edad pero también muchos jóvenes e incluso niños que asimilaban los gustos de sus padres por una música que llegó para quedarse.

Luego la Orquesta, para la cual Mahler tuvo constantes expresioes elogiosas por su alta calidad, interpretó sola “Lucy in the sky with diamonds”, en una versión que se escuchó bastante pasable y muy aplaudida, mientras el personificador de Lennon acudía a un cambio de vestuario, para volver con gorra, melena larga, lentes oscuros y ropa de mezclilla, para cantar, acompañándose con la guitarra, temas como “Love”, “Instant karma / Power to the people”, “Help!”, “Strawberry fields forever”, “Standind by me”, “The ballad of John and Yoko” y la más coreada “All you need is love”, para luego salir a un nuevo cambio de vestuario.

Mientras, la OSSLA ofreció una magistral versión orquestal de “Norwegian Wood / Because”, y al volver el cantante, con chaqueta negra y el pelo corto, interpretó otras piezas icónicas de Lennon y de Los Beatles como “Imagine”, “Beatiful boy”, “Woman”, “A day in the life / Give peace a chance”, “Revolution”, “Watching the weels” y “I saw her standing there”, con la que se despidieron ante los gritos del público que fue presionando para pedir otra, otra.

Ya venía programada, así que volvieron para interpretar “A medley of hits”, un popurrí con algunos temas de la primera época de Los Beatles, entre ellas “I wana hold your hand”, “Please, please me” y “Love me do” y “She love you”, con las que el público no dejó de aplaudir, corear y celebrar hasta darse por satisfecho.

Javier Parisi es originario de Buenos Aires y desde sus 20 años formó su primera banda en homenaje a los de Liverpool, con la que hizo girar por Latinoamérica, hasta que, por la caracterización de Parisi con John Lennon, llamó la atención de Allan Williams, primer manager de The Beatles, quien lo llevó ante los directivos de la International Beatle Week, de Liverpool.

Eso le valió a Parisi participar de un musical sobre la vida de John en Liverpool, donde convivió con allegados a la banda como Fredda Kelly (secretaria de Brian Epstein) o la misma Julia (hermana de John) con quien compartió charlas sobre el cantante.