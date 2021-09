El príncipe Harry y Meghan Markle, entre los más influyentes de EU

Mientras que en el Reino Unido la popularidad de Meghan Markle y el príncipe Harry continúa en picada, en Estados Unidos encabezan el prestigiado listado anual de las 100 personas más influyentes del mundo que promueve la reconocida revista estadounidense Time.

La feliz pareja aparece en una de las seis portadas que forman parte del anuncio oficial de los nominados, donde Meghan luce una espectacular y sedosa melena suelta y un elegante jumpsuit blanco que combinó con discreta joyería. Por su parte el nieto de la Reina Isabel II viste un look casual en color negro y está recargado ligeramente en el hombro de la también actriz.

Sin embargo, los comentarios negativos de parte de los medios ingleses no se hicieron esperar. El Daily Mail, la calificó como “extraña” por la pose de la pareja, ya que Markle aparece en primer plano y “muy retocada”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que los Duques de Sussex, engalanan la publicación norteamericana, pues cuando se casaron protagonizaron la edición especial “Los royals modernos”.

Además, el intimo amigo de los duques, el chef español José Andrés -quien en años anteriores ha formado parte de la lista- fue el elegido para redactar un emotivo mensaje que acompaña la portada, “En un mundo en el que todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa demuestran compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Se implican en la lucha", escribió.

En octubre de 2018 Jason Knauf, entonces secretario de comunicaciones de Enrique y Meghan, presentó una denuncia por acoso laboral. / Foto: AFP

Las 100 personas más influyentes se distribuyen en seis categorías diferentes: Iconos (a la que pertenecen Meghan y Harry), Pioneros, Titanes, Artistas, Líderes e Innovadores.

Entre otros de los nombres que figuran en la lista destacan el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Billie Elish, Simone Biles, Tom Cook, Shonda Rhimes, Tom Brady, Kate Winslet, Scarlett Johansson, Bad Bunny, Omar Sy, Kamala Harris, Donald Trump, Elon Musk, y muchos más, que fueron elegidos porque sus decisiones han tenido un impacto mundial.

FELIZ CUMPLEAÑOS AL PRÍNCIPE HARRY

Con la noticia de que son parte de las 100 personas más influyentes del mundo, el príncipe Harry celebró un año más de vida, rodeado de su hermosa familia y con emotivas felicitaciones de parte de la familia británica que le dedicaron a través de las redes sociales.

“Feliz cumpleaños, príncipe Harry", publicaron en su cuenta oficial los duques de Cambridge, el príncipe William y Kate Middleton.

Con un collage de fotografías actuales del príncipe Harry, su abuela, la reina Isabel II escribió en su cuenta oficial de Twitter "¡Deseándole al duque de Sussex un feliz cumpleaños hoy!", se lee en la publicación.

Igualmente su padre, el heredero al trono el Príncipe Carlos, se unió a las felicitaciones virtuales con un collage, en el que eligió tres icónicas imágenes del álbum familiar, entre las que destaca una fotografía de cuando era pequeño y estaba junto a su padre, plasmando sus manos en una placa conmemorativa.