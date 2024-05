Paseos en catamarán esperan aumentar un 100 por ciento las vacaciones de verano

Mazatlán, Sin.- Los prestadores de servicios de catamaranes en la zona han expresado sus expectativas optimistas para el próximo periodo vacacional de verano.

Miguel de la Cruz, un prestador de servicios, se espera un aumento significativo en la demanda, que podría llegar hasta un 100 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Yo pienso que para esas fechas la demanda va a ser alta, estimamos un incremento del 100 por ciento para ser sinceros, creemos y esperamos que nos vaya bien", mencionó de la Cruz.

Una de las razones clave detrás de esta proyección de crecimiento es el aumento en la comunicación por parte de los clientes potenciales. Los prestadores de servicios han reportado un notable incremento en las llamadas y mensajes recibidos a través de sus páginas de redes sociales y números de celular, todos solicitando información sobre paquetes y promociones disponibles.

"Es que nuestro pensar es ese porque el verano pasado no preguntaban tanto, y los números no fueron malos, ahora que están informados y que quieren regresar pues nos tiene la expectativa a tope, por Facebook nos están mandando mensajes preguntando y hasta me han marcado, tenemos esperanza en este periodo", añadió.

Además, con la llegada de las vacaciones de verano, se anticipa un incremento natural en la demanda. Este fenómeno se atribuye a la mayor disponibilidad de tiempo libre durante esta época del año, lo que lleva a más personas a buscar actividades recreativas, como paseos en catamarán.

"También la época contribuye al incremento de la demanda, que creemos que es lo que hace que sea bueno", expresó.

En cuanto a los precios, los prestadores de servicios han confirmado que no habrá aumentos significativos. Los costos de los paseos en catamarán se mantendrán estables, lo que podría contribuir aún más a estimular la demanda.

"Aquí por lo menos se mantendrán los precios, no hay porque subirlos sin necesidad", concluyó.

En la actualidad, un total de 12 catamaranes están operando en la ruta hacia la Isla de los Chivos. Los precios de los paseos oscilan entre los 200 pesos para niños y los 400 pesos para adultos, lo que los convierte en una opción atractiva y accesible para los turistas y residentes locales por igual.