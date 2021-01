El emprendimiento femenino ha crecido bastante: Dora Alicia

Culiacán, Sin.- Ante las distintas necesidades de las mujeres empresarias y emprendedoras nace en los 80´s la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Nacional (AMEXME), la cual desde entonces ha sido liderada por grandes mujeres, con un solo objetivo apoyarse entre ellas y crecer.

Y para seguir promoviendo y apoyando la actividad empresarial de las mujeres sinaloenses se encuentra la AMEXME Capitulo Culiacán, la cual está encabezada por Dora Alicia Bustamante Quintero, una gran mujeres empresaria quien compartió su experiencia y vivencias en esta asociación, sobre todo las dificultades que han pasado por la crisis generada de la pandemia por el Covid-19 que golpeó tan fuerte a este sector.

“Es un gran compromiso, sobre todo en esta época tan difícil, resultado de la pandemia que estamos viviendo, pero también es una gran satisfacción el representar a la mujer empresaria y el poder caminar de la mano de cada una de mis compañeras”, describió Bustamante en exclusiva para El Sol de Sinaloa y El Sol de Mazatlán.

La dama empresaria aseguró que durante este tiempo al frente de AMEXME le ha deja mucho a prendimiento, “me he vuelto más persistente, luchadora y creativa al momento de enfrentar una situación con alguna de mis compañeras, he aprendido que no hay empresaria chica o grande, cada una tiene un lugar muy bien ganado en su rubro”.

Al preguntarle como golpeó la pandemia a las mujeres empresarias, Dora Alicia respondió, “igual que a todos, las ventas bajaron mucho, algunas tuvieron que cambiar su rubro para subsistir y otras cambiaron su estrategia de venta, en general a todas nos afectó de una u otra manera”.

La dama empresaria asegura que es una gran satisfacción representar a la mujer empresaria sinaloense. Foto: Cortesía | Dora Alicia

Sin duda alguna una situación muy difícil pero que para la empresaria esto les permitió unirse más, pues la Asociación comenzó a generar capacitaciones en línea a nivel nacional, reuniones virtuales con empresarias de todo el país donde se compartían tips para enfrentar dicha situación la cual era completamente desconocida para todas, además comentó que comenzaron a fomentar el consumo interno con sus productos, buscando así la manera de que ninguna se sintiera sola frente a esta crisis.

Para la Dora Alicia toda esta situación vino a revolucionar el emprendimiento femenil ya que están surgiendo nuevas empresas lideradas por mujeres a partir de la necesidad de sacar adelante a la familia o porque se quedaron sin empleo, lo que asegura eso las orilla a sacar lo mejor de ellas y emprende un negocio.

La mujer líder explicó que este 2021 es un año en el que se tendrá que migrar a nuevas estrategias de ventas para poder sobrevivir, “definitivamente es un año de más cambios creo yo, no será nada fácil, no debemos caer en la desesperación sino más bien pensar con la cabeza fría y planear muy bien cuáles serán los pasos a seguir”, a lo que resaltó es muy importante tener un buen balance entre los negocios y otras actividades relevantes como la familia y el cuidado personal, pues además destacó que el trabajo a las mujeres evidente se duplico porque ya no solo atiende su trabajo laboral sino que además en el hogar se han incrementado las responsabilidades, y dijo, “es crucial tener una planeación estricta, que no solo contemple hacerse cargo de la empresa sino que también abra la puerta al descanso, de lo contrario puede desembocar en serios desafíos dela salud mental y eventualmente hasta física”.

Por último, Bustamante Quintero compartió un consejo para todas aquellas mujeres que desean iniciar en el mundo empresarial, “deben tener una visión muy clara de lo que quieren lograr, que no tengan miedo a la adversidad, aprovechen la tecnología que el día de hoy tenemos a la mano y sobre todo que se acerquen a un organismo que las pueda respaldar, vincular, asesorar y acompañar como o es AMEXME”, concluyó.

















