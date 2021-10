Camiones Puro Sinaloa, un programa en riesgo por deudas

Culiacán, Sin.- A dos años de que concesionarios del estado se arroparan bajo el programa de camiones Puro Sinaloa, promovido para proyectar la imagen del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, hoy los transportistas viven en la incertidumbre de perder sus patrimonios, pues tras la pandemia, las unidades se han vuelto impagables debido al bajo pasaje que reciben.

En 2019, concesionarios del transporte público en el estado, obtuvieron un crédito gestionado por el Gobierno del Estado para la renovación de unidades, las cuales llevan el logotipo que Ordaz Coppel buscó posicionar como una marca de garantía de su administración, pero que en el fondo escondía una propaganda a su favor.

Foto: Karla Mendivil | El Sol de Sinaloa

La intención de este programa, era modernizar de manera paulatina el transporte urbano, con la concesión de mil camiones, y junto con ello también la renovación de taxis y aurigas que circulan por los distintos municipios. A cambio de tener este logotipo publicitario en sus costados, los concesionarios tuvieron un enganche por parte del Estado.

Sin embargo, pasados estos dos años de haberse adherido a este programa, los concesionarios comenzaron a tener problemas para emitir los pagos de cada unidad, pues la llegada de la pandemia, derivó una baja en el pasaje, volviendo imposible la generación de las mensualidades.

Un ejemplo es que las unidades pasaron de costar aproximadamente un millón, a terminar pagando de interés casi la misma cantidad de este monto.

ACOSADOS POR TODOS LADOS

José Manuel Mendívil Álvarez, presidente de la Alianza de Concesionarios y Permisionarios del Transporte Público Urbano y Suburbano de Culiacán, informó que, ante el retraso de los pagos, la financiera Daimiler Financial Services México S.A de C.V, ha enviado a Culiacán, por lo menos siete demandas, por incumplimiento de pago.

"Las primeras demandas ya están llegando, estas provienen de Zapopan en Jalisco", refirió.

Comentó que ante la problemática, la financiera busca embargar casas y bienes materiales, no solo de los concesionarios, sino también de quienes sirvieron de aval para estos créditos, por lo que pidieron acciones para detener esta situación.

"Nunca nos imaginamos llegar a esta dimensión de la cartera vencida, esto es muy grave, vienen consecuencias muy graves", subrayó.

Mendívil Álvarez reconoció que en total cada concesionario mantiene un adeudo superior a los 400 mil pesos con la financiera, pues los pagos dejaron de generarse desde el mes de marzo de 2020, con la llegada del primer confinamiento.

En total, fueron alrededor de 400 camiones Puro Sinaloa, los que se adquirieron por parte de los concesionarios de diversos municipios, siendo de Culiacán al menos 50 los que se encuentran en esta situación.

Buscan una salida positiva

Foto: Karla Mendivil | El Sol de Sinaloa

Mendívil Álvarez señaló que han buscado el respaldo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, sin embargo no han obtenido respuestas positivas, justo a menos ya de un mes que deje el gobierno y lo traspase al morenista Rubén Rocha Moya.

Aseveró que la solicitud que le hicieron al mandatario estatal, fue la del respaldo jurídico para buscar un aplazamiento en los adeudos, pues además del retraso en 18 mensualidades, también se adeudan los intereses que han venido incrementando, sin embargo el gobierno estatal, no ha volteado a ver la problemática que aflige a quienes mueven el transporte.

Esta misma petición fue enviada al Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, al titular de Vialidad y Transporte estatal, Antonio Castañeda Verduzco y a la gerencia de la empresa automotora Mercedes Benz y hasta el representante de Finanzas Federal, sin embargo también han hecho 'oídos sordos'.

"Nosotros queremos que nos apoyen jurídicamente y buscar otra reestructura u otra financiera que entre para poder pagar, sin embargo ahorita no podemos comprometernos con números porque no hay números reales", explicó.

A su vez, los concesionarios mantuvieron un acercamiento con la financiera Daimiler Financial Services México S.A de C.V, a quien enviaron documentos y prórrogas de compromiso de pago, sin embargo la respuesta no fue muy favorable.

"Enviamos un documento a la financiera el 14 de junio del 2021, explicando los motivos del por qué no podemos pagar y aun así nos empezaron a demandar", resaltó.

Comentó que la financiera ha aceptado la devolución de los camiones, sin embargo al regresarlos, los transportistas no estarían finiquitando el adeudo, pues las unidades serán valuadas y dependiendo el valor será el monto a descontar del adeudo inicial.

"Nos enviaron un convenio de reconocimiento de adeudo y pago total, pero hay varias cosas que no nos parecieron, no nada más es entregar el camión, aquí dice que si yo entrego el camión es como un abono al adeudo", dijo.

"No nos combine regresarlos, nos vamos a quedar sin camiones y con el adeudo todavía, porque no nos están garantizando que vayan a dejar de enviarnos notificaciones o amenazas de embargo, la deuda no se finiquita por completo", mencionó.

Ante la visita de actuarios de la financiera en domicilios de los concesionarios, y ante la presión de embargos, Mendívil informó que ya se devolvió el primer camión a la financiera.

Foto: Karla Mendivil | El Sol de Sinaloa

"Aquí la semana pasada se regresó un camión, lo acaban de entregar, el compañero andaba mal porque no lo dejaban los abogados, él ya no aguantó la presión y lo entregó, era de la ruta Lombardo", mencionó.

Mendívil puntualizó que ante dicha problemática, ya ha sostenido un encuentro con el gobernador electo Rubén Rocha Moya, de quien confía recibir apoyo jurídico.

"Yo tengo mucha fe en que (Rocha Moya) sí nos va a ayudar, pero ojalá no lleguemos ya ahorcados cuando él llegue al gobierno", dijo.

CONTEXTO

Con la llegada del primer confinamiento, la capacidad de sobrecupo en los camiones urbanos se redujo hasta un 40 por ciento, es decir, por meses los camiones podían viajar solamente con 17 pasajeros.

La pandemia aumentó el gasto de los concesionarios, pues además del pago de salarios a los choferes, diésel y el mantenimiento de las unidades, también debían proveer de insumos anti-covid a los trabajadores y usuarios.

Foto: Karla Mendivil | El Sol de Sinaloa

En marzo del 2020, el 70 por ciento de la flotilla de camiones urbanos de Culiacán salió de ruta, actualmente solamente se ha reincorporado un 20 por ciento adicional.

Bajo este contexto, los concesionarios señalan que si la financiera les quita las unidades, la afectación no sólo será para ellos, sino que habrá recortes de personal de choferes, menoas camiones en las rutas, y por ende un daño más allá de sus bolsillos.





















