Puntos Resolutivos | Debate Político | Más allá del “meme” está la propuesta

Faltan menos de 20 días para que en México se lleve a cabo una de las elecciones más grandes en el país, pues las y los mexicanos vamos a elegir la Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones Federales y en el estado de Sinaloa también elegiremos Diputaciones Locales y Alcaldías, por lo tanto debemos informarnos, también, sobre las plataformas electorales de cada una de las candidaturas a través de los debates públicos.

A nivel federal, el próximo 19 de mayo a las 20:00 horas (hora del centro) las candidaturas presidenciales se confrontarán cara a cara, en virtud de que en el último debate previo a la elección del 02 de junio, dicho ejercicio se realizará en cuatro bloques, donde en el último segmento cada candidatura podrá realizar preguntas individuales a las otras, teniendo minuto y medio para responder, ¿Se imaginan los planteamientos que realizarán?

Conforme al acuerdo INE/CG614/2023 del Instituto Nacional Electoral (INE) los debates son: "actos públicos que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en los que participan las candidaturas a un mismo cargo de elección popular con el objeto de exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, sin que afecte la flexibilidad de los formatos".

Es importante destacar que tanto el INE como el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), previo a la celebración de los debates electorales, realizan acuerdos con los representantes de los partidos políticos, donde se dan a conocer y aprueban las reglas de dichos ejercicios públicos.

Es decir, NO HAY REGLAS SORPRESA en los debates entre las candidaturas, la organización le corresponde en algunos casos a la autoridad electoral, el formato del mismo se determina mediante acuerdo al interior del Consejo General del INE, cuando se trata de candidaturas a nivel federal (Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales), o bien en el Consejo Estatal Electoral, así como en los Consejos Distritales y Municipales a nivel local (en el caso de Alcaldías y Diputaciones locales) contando siempre con el consenso de los partidos políticos asistentes a las reuniones de trabajo; ambos acuerdos son publicados en los medios oficiales (Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado de Sinaloa).

En el caso de los debates de las candidaturas a las senadurías y diputaciones federales en Sinaloa, la autoridad electoral que organiza dicho evento es el Consejo Local del INE en Sinaloa, donde no solamente la conforman consejeros ciudadanos, si no también representantes de los partidos políticos y al igual que a nivel nacional en sesiones de trabajo pueden o no estar de acuerdo las y los representantes con los lineamientos y desarrollo del debate.

Hago la precisión anterior, en virtud de que la semana pasada algunas candidaturas al Senado declinaron su participación para el segundo debate organizado por la autoridad electoral ¡raro! Porque durante el mes de marzo hay múltiples notas periodísticas donde todos estaban dispuestos a debatir y nada más se acercó la fecha y se arrepintieron.

Algunos medios de comunicación privados también registraron su solicitud ante el INE para realizar debates con las candidaturas al Senado, sin embargo no todas las candidaturas asistieron a la invitación (esto también se realiza conforme a los Lineamientos emitidos por la autoridad electoral).

A nivel local, el IEES a través de los Consejos Distritales y Municipales organiza los debates públicos, para que las candidaturas registradas a Diputaciones locales por Mayoría Relativa y Alcaldías presenten sus plataformas electorales y además respondan preguntas que la ciudadanía previamente registro mediante un correo electrónico.

Desde el mes pasado las candidaturas a Diputaciones locales comenzaron a debatir, así como las y los candidatos registrados a las alcaldías municipales, exponiendo sus plataformas electorales y respondiendo las inquietudes de las personas, mediante los formatos previamente establecidos por las autoridades electorales y acordados por los partidos políticos.

Estimada lectora y lector, le invito a escuchar o ver los debates de las candidaturas locales a través del canal de YouTube del IEES, es interesante conocer todas las propuestas de quienes contienden por un cargo público.

Los puntos resolutivos de este análisis son:

- Curioso el caso de las candidaturas del Partido Verde Ecologista en Sinaloa, al Senado, primero dijeron: ASISTIMOS al debate; acto seguido, las candidaturas a la Senaduría por MORENA, declinan y el Partido Verde Ecologista en Sinaloa, dijeron que ellos tampoco.

- No hay reglas sorpresa en los debates electorales, los propios partidos políticos en mesas de trabajo previas, tienen la libertad de aceptar o rechazar las reglas.

- Rechazar un debate público entre candidaturas, es lo más DESALENTADOR para la ciudadanía que votará el próximo 02 de junio (es casi como NO presentarse a VOTAR).