Puntos Resolutivos | Que las “pluris” sean un real contrapeso

A nivel federal el próximo 01 de septiembre se renueva la Legislatura de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que de acuerdo con el resultado electoral por mayoría relativa, las y los constituyentes representantes de Sinaloa ante el Parlamento nacional serán del partido Morena y aliados (Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo).

Con el 49.95% de votos la C. Olegaria Carrazco Macías representará al sexto distrito electoral que corresponde a la ciudadanía que habita en Cosalá, Culiacán, Elota, Mazatlán, San Ignacio y Eldorado; por el tercer distrito el C. Jesús Fernando García Hernández, quien obtuvo el 64.26% de los votos que representa a la ciudadanía que habita en Angostura, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa, Navolato y Juan José Ríos; por el segundo distrito federal la C. Elizabeth Ayala Leyva, con el 50.33% de los votos, quien representará a la ciudadanía que vive en Ahome y Juan José Rios; asimismo, el primer distrito electoral a nivel federal donde MORENA obtuvo más votos será representado por la C. Graciela Domínguez Nava quien obtuvo el 71.52% de los sufragios a través de la ciudadanía que reside en Concordia, Escuinapa, Mazatlán y El Rosario; así como la C. Felicita Pompa Robles quien representará a la ciudadanía de Choix, El Fuerte, Guasave, Juan José Ríos y también la C. Merary Villegas Sánchez y el C. Jesús Alfonso Ibarra Ramos, ambos elegidos por la mayoría de las y los culiacanenses integrarán la próxima Legislatura a nivel federal.

Todos ellos elegidos por la mayoría de pueblo de Sinaloa, que a través de la voluntad electoral del sufragio en las boletas, a partir del próximo 1° de septiembre conformarán la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados; por lo tanto, será su responsabilidad revisar, discutir y aprobar el próximo Presupuesto público de la federación donde se contemplen las partidas federales para Sinaloa ¡Esperemos que le respondan al pueblo!

Sin embargo, también hay más legisladoras y legisladores que se encuentran en banca esperando su curul (aguuuusto) que son las diputaciones que se otorgarán por representación proporcional (pluris).

Este principio de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 200 curules en el Poder Legislativo Federal, se asignaran a los partidos políticos por el principio de representación proporcional, siempre y cuando el partido político alcance, cuando menos el 3% de la votación; ¡los del PRD quedaran fuera!

También señala el artículo constitucional que en caso de que exista sobrerepresentación, es decir más legisladores de una sola corriente política por ambos principios constitucionales (mayoría relativa y representación proporcional), serán restados del número de diputaciones por representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, lo anterior con el objetivo de garantizar la representación de las minorías en el Poder Legislativo.

Por lo tanto, quienes se encuentran postulados como legisladores por los partidos políticos para garantizar la representación ideológica de cada uno de los institutos, deberán esperar su constancia hasta finales del mes de agosto, en virtud de que conforme a un comunicado del INE será cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones interpuestas.

La representación proporcional de los partidos políticos garantiza que dentro de los Recintos legislativos exista la pluralidad de ideas, de propuestas, de debates, sin embargo, en muchas ocasiones estos personajes públicos resultan ser de las o los funcionarios que van de partido en partido, esos que solamente les gusta estar con el que gana, sin ni si quiera compartir los estatutos partidarios, pues más de uno que llega a San Lázaro el próximo mes de septiembre, no tiene más de un año perteneciendo al partido político que lo postuló (a ver si después no renuncian al partido).

Los Puntos Resolutivos de este análisis son:

- La mayoría relativa del Poder Legislativo a nivel federal y estatal le corresponde a MORENA y aliados.

- PAN, PRI y MC en su mayoría llegarán por el principio de representación proporcional al Recinto legislativo federal y estatal, con el objetivo de garantizar la representación de las minorías del pueblo.

- La representación proporcional debiera tener perfiles con verdaderos defensores de las ideologías partidistas y defensores de las minorías; si no claramente transgreden su naturaleza jurídica.