Puntos Resolutivos | #Elecciones2024 | Voto ciudadano

Hace un par de días a través de mi página de Facebook donde cotidianamente comparto con mis seguidores virtuales los análisis que en este espacio periodístico se publican, lancé una encuesta, para consultar el interés sobre algunos temas que considero importantes comentar desde un enfoque jurídico.

El resultado de esta encuesta al momento que decidí comenzar a escribir me confirmó la teoría de Aristóteles: los seres humanos somos políticos por naturaleza; pues la respuesta fue contundente, más del 60% de seguidores eligieron el tema de “Elecciones 2024”, dejando en segundo lugar el “Agua” y en tercer lugar el tema de “Género”; por ello, el día de hoy abordaré algunos datos relevantes sobre este Proceso Electoral 2024.

El derecho al voto está garantizado

La autoridad electoral en México garantizará el derecho a votar de todas y todos los mexicanos que tengan una identificación oficial vigente, conforme al domicilio que tengan señalado en su credencial para votar.

Por derecho constitucional, como lo señala el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el próximo domingo 2 de junio de este año, alrededor de 98 millones de personas mexicanas tendrán garantizada su boleta electoral para elegir a la próxima Presidenta o Presidente de México; así como a 128 senadoras y senadores, 500 diputadas y diputados federales.

Para ello, el Instituto Nacional Electoral estima una impresión de 312 millones de boletas para las elecciones de Presidencia, Senado de la República y Cámara de Diputados, siendo los organismos electorales locales los responsables de la impresión de las boletas para elegir los cargos públicos locales.

En el caso de Sinaloa, dentro de los próximos 75 días, las y los sinaloenses elegiremos 40 diputaciones que ocuparán una curul en el Congreso del Estado de Sinaloa, 20 alcaldes que despacharán desde las presidencias municipales, 20 sindicaturas y 165 regidurías; es decir, se renueva la agenda legislativa del estado y el funcionamiento de los Ayuntamientos.

SÍ, esta elección será histórica, en virtud de que en 2018 elegimos alrededor de 18 mil cargos públicos, mientras que ahora están en juego más de 20 mil cargos de elección popular a nivel nacional.

Más allá de las opiniones públicas entre las personas candidatas, es importante compartirles que la autoridad electoral a través del portal oficial https://candidaturas.ine.mx/, publicará desde el próximo 20 de marzo la trayectoria política y profesional de quienes se registren en esta contienda electoral para los cargos a la Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales; los perfiles locales, será competencia de cada autoridad electoral local, una vez que se tengan registrados oficialmente. ¡Estemos pendientes!

Participación electoral

Siendo una población en Sinaloa de alrededor de 3 millones de habitantes solamente se encuentran en Padrón Electoral alrededor de 2 millones de personas ciudadanas ¿Qué pasa con las y los demás?

De acuerdo con el libro: “Hablemos de la Juventud: Diagnóstico político electoral en Sinaloa” del IEES, propone que la participación electoral, se define como la actividad de la ciudadanía orientada a elegir a sus representantes y a designar directa o indirectamente a sus gobernantes.

Conforme al diagnóstico elaborado por el INE en el Proceso Electoral 2018, somos un estado que se encuentra por debajo de la media nacional en participación electoral, colocándonos en el número 20 de la lista a nivel nacional, después de Tamaulipas; los estados con mayor participación fueron: Yucatán, Tabasco, Ciudad de México, Campeche y Chiapas.

Los Puntos Resolutivos de este análisis son:

-El mecanismo legítimo para elegir o destituir al funcionariado público, ES EL VOTO.

-Somos seres políticos, sólo falta participar en las jornadas electorales que organiza el Estado.

-Sin participación electoral, no hay ciudadanía, sin ciudadanía no hay representantes y sin representantes no hay gobernantes legítimos.