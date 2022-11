Estado de Occidente | Viajar por Sinaloa con factura

Sin duda, el nuevo malecón de Sinaloa de Leyva es una bendición para la zona. Sus puentes colgantes, sus paseos en lancha, sus edificios viejos, lo hermoso de su sierra, la calidez de su gente, y hasta su anfitriona, la guacamaya, le dan a Sinaloa de Leyva la vocación para ser un destino turístico de pueblo señorial, con afición a la historia, a las leyendas de la colonia, la evangelización y la revolución.

Sin temor a equivocarme, te puedo asegurar que a donde vayas en nuestro estado, la comida será deliciosa. Lo he repetido hasta al cansancio: tenemos muy buena cocina y excelentes insumos, pero la experiencia de servicio, es decir la experiencia de visita, donde vives, completo un producto que no solo es comida, sino también es servicio, espacios, decoración, ambiente, rituales de mesa y demás detalles que te pueden llenar de satisfacciones, en ese plano seguimos aspirando a más.

Aunque muchas de la propuestas en los pueblos son legítimas de esfuerzo, donde la gente da el corazón, aun así para una expectativa de turismo , tenemos algunas carencias y es que si no estás en Mazatlán (o cerca de) difícilmente tendrás acceso a capacitación, créditos o apoyos para promocionar tu ranchito, hoy México tiene una oportunidad grande en el turismo, el fenómeno de viajar en post pandemia y la búsqueda de espacios a buen precio y con servicios para escapar del invierno europeo y otros de su guerra, generan ante el mundo a país como expectativa de destino, pero en Sinaloa no tenemos productos suficientes para vender o satisfacer la expectativa del turismo que va huir del invierno Europeo, pues todo irá bien hasta que pidas un servicio que sale de lo común y que hoy son muy necesarios , por ejemplo difícil una factura , un pago con tarjeta , variedad de oferta gastronómica y otros.

En Sinaloa de Leyva hay 2 hoteles que dan buena estancia, el más bonito es mis 3 Sinaloas, pero de entrada la cajera nos dice , “no tengo para pago con tarjeta y la factura quedaría después de 3 días” , cosa que te dicen por los regular los que te van a hacer sufrir por tu factura. Lo raro es que el restaurante que es del mismo dueño y que es muy bueno, “ El malecón” , en este te dan muy buen servicio, pagas con tarjeta y te llevas tu factura en el mismo rato, ¿ por qué no replican?

Otro restaurante bueno, con algunos detalles de servicio y tiempos de entrega de platillos, es ”La Campiña”. Hermoso, su decoración es un palacio provenzal, con vivos en negro, sin duda decorado por una princesa. Tiene un patio enorme en donde puedes hacer un boda o un evento precioso, muy buen gusto en este lugar, su vajilla de barro negro es un lujo que pocos restaurantes de pueblo se pueden dar y obvio que te enriquece la experiencia. La comida deliciosa, el asado de la sierra de Sinaloa es diferente al de la costa, es un guiso de cuete de res cocido y frito con papas, calabazas , zanahoria , cebolla y tomate, lo acompañan con frijolitos y queso, no lleva consomé ni verdura. La machaca es deliciosa en Sinaloa de Leyva. A pesar de estar en la sierra, su propuesta gastronómica es de mucho marisco que traen de Guasave. A esto le incluyen cauques de su río y wow, sin duda es muy sabroso y de buena calidad. Otras propuestas son la birrias y la cabeza por la mañana, por la noche te puedes encontrar cenadurías estilo Sinaloa, como la que está en el malecón frente a las letras: tostadas , flautas, gorditas, estas sí, con caldito y verdura. Lo raro fue que no encontramos tacos de carne asada.

Pero como no aguantaba el antojo tuve que regresarme por “Guamúchil de infante” para pasar a los tacos del Fili y créame usted, no hay nada más reconfortante que la voz del Chaparro Rojo, pegándote un gritón de bienvenida, cual si fueras un hermano que tiene años sin ver, con ese cariño y esa atención, con voz de mando pero con sentido de motivación para su equipo. El chapo Rojo coordina las acciones en el servicio, todo es rápido, sabroso, bien servido, recién hecho, cerdo, res, tripa, adobada, que puedes conjugar en tacos , quesadillas , vampiros u órdenes , el cielo de un buen gordo sinaloense, con un chingo de cariño y amabilidad, no sé si el chapo es el dueño, el gerente , el encargado o el que junta los platos, pero sí sé que es un líder de corazón noble, de voz fuerte pero amable, así chingao debe ser el estilo sinaloense de servicio, franco, transparente, ese es el modelo que debemos tener, los sinaloenses no somos serviles , somos serviciales, tenemos la dicha y la mala costumbre de tratar a la ganta como igual, como si fuera tu hermano o tu familia, el chapo de los tacos el Fili me hizo olvidar algunos malos ratos de si razones que pase en mi viaje y me hace reflexionar en el reto que es Sinaloa, para potencializarse como un destino turístico y gastronómico, todas las debilidades que nos hacen detenernos y las grandes virtudes de su gente, no solo ser ejemplo en producción de alimentos, si no que esto mismo nos hará, con algo de ayuda, lograr ser algún día un buen destino turístico.

Buena mesa, buena compañía.

Saludos a mi Chaparro Rojo y a la Cota excelente compañera de expedición.