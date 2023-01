Equidistantes | Choix, Sinaloa

Pa con Toño Meza

Ticket promedio: $120

Muchos son los lugares que te puedo recomendar en Choix, pues fíjate que aunque está en la sierra tiene muy buen marisco. También tiene muy buenos tacos de asada, pero hay un lugar en específico que me encanto su comida: a la entrada de Choix, frente a la gasolinera, está la lonchería de Toño Meza. Sirven una barbacoa que te vas de chompa, no vas a extrañar que no sea de borrego porque está deliciosa, con abundante carne y picosita. A veces le bailan algunas papas por un lado pero por lo regular es mucha carne lo que te sirven. Claro, una tortillona hecha a mano pal burro con sal y pa dentro. No existe, o al menos en mi cabeza ahorita, un plato de barbacoa tan generoso, sabroso y económico como el que sirven ahí, pues la orden cuesta cien pesitos. Ojo, la barbacoa en choix es calduda como si fuera una birria pero con otros gégeres.

Lo chilo:

Muy sabroso, muy económico, mucha variedad de platillos, porque hay cabeza de res, tostadas, sopes y otros platos de recetas de familia que te pueden sorprender. Pero sin duda el altamente recomendado es la barbacoa picosa, un excelente crudífero que el cuerpo agradece y hace que el alma regrese.

Lo no tan chilo:

No hay factura, y lo otro es que Toño es muy exigente con su equipo y llega a ser invasivo el servicio, un tanto exagerado y refunfuñón con sus empleados, pero es un buen hombre de muy finas atenciones, de muy buen humor, algo que caracteriza a la familia Meza de Choix.





COSALÁ

LA QUINTA MINERA

Ticket promedio: $250

Sin duda un excelente lugar. Lo que pruebes está muy bien en este restaurante, el servicio impecable; la locación, hermosa. Este restaurante que pertenece al hotel más famoso de Cosalá te brinda un experiencia muy bonita y a un precio muy accesible. Te pongo un ejemplo: me comí unos camarones rellenos de queso envueltos en tocino, los famosos camarones momia, un plato que te puedes encontrar en toda la franja de pacifico del noroeste, desde Nayarit hasta alto golfo. Deliciosos, muy generoso el plato, muy bien presentado, muy buen sazón. Mis camarones más 2 cervezas fueron $220, en ningún restaurante de mariscos en la costa disfrutarás algo así a ese precio, mi pandita se comió una tampiqueña de muy buen tamaño con sus quesadillas y papas a la francesa con un ticket muy parecido, los desayunos tienen productos artesanales de la región y son muy buenos, el chilorio y el chorizo de Cosalá son tan deliciosos como el que comes en el Rosario Sinaloa.

Lo chilo:

Podría darle a la quinta minera un reconocimiento de un 3 estrellas para un restaurante que está en la sierra, la verdad es que la experiencia es muy buena y no te imaginarías que un restaurante con tan buen servicio y buena cocina, tenga precios tan accesibles. La factura te la llevas en la mano, ¿y el servicio? amable, muy cálido y muy bien entrenado.

Lo no tan chilo en el estado:

Me pongo llorón y sin queja alguna de este muy buen lugar, solo tengo que reflexionar que se nota en la quinta minera la oportunidad que ha tenido de acceso a capacitación y presupuestos, recordemos que los dueños es una familia que ha sido activa en la política y en el turismo, incluso una de ellos fue subsecretaria y no veo mal eso, fue buena en su ejercicio, lo que me da un mal sabor de boca, es que Cosalá fuera de este proyecto los demás no tienen la oportunidad de estar cerca del estándar mínimo de servicio (todavía me deben 3 facturas los 3 lugares más recomendados de Cosalá). Y si te vas a otros destinos que están lejos de Mazatlán o no tuvieron acceso a ciertos programas o apoyos de gobierno, encontrarás en lo que insisto siempre, no tenemos en Sinaloa productos en materia de turismo gastronómico que cumplan estándares de servicio mínimos para turismo internacional, pues nos falta mucho apoyo y capacitación que no tendrás si estás lejos del manto bendito de Mazatlán.

Felicito a la Quinta Minera, no le quito nada de mérito y sin ser envidioso, solo pido que otros proyectos tengan las oportunidades para crecer, aunque también habrá de reflexionar que existen como siempre restaurantes y rincones brujos humildes en su estructura, que con base a tesón y trabajo duro, son muy buenos, muy dedicados, gustan y se preocupan de brindar una buena experiencia

Buena mesa, buena compañía…