Sembrar vida: Las guardianas del vivero

Culiacán, Sin.- En un espacio del gran terreno del Parque 87 de Culiacán, hay 24 personas que, con el afán de reproducir el pulmón de la ciudad, dedican horas de trabajo en el cuidado de 115 especies de plantas y 69 de árboles, en el vivero municipal.

El Parque 87 se ha transformado en un ícono de Culiacán por sus espacios recreativos y atractivos como el lago con sus patos, tortugas e iguanas, pero en él, hay un rincón, en donde, desde muy temprano se da un cuidado especial a decenas de plantas, con la misión de reproducir cada una de ellas.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

En una ciudad en donde es evidente la falta de arborización en algunas áreas como el centro de Culiacán, los trabajadores del vivero del ayuntamiento, preparan las plantas y árboles que serán replantados en un parque, pabellón y todo espacio público que ocupe de esta vegetación.

DAR OXÍGENO

La jefa del departamento de riego y viveros, Claudia Vega, junto con su equipo de trabajo se encargan de oxigenar y dar vida al tenso ambiente que se vive en el municipio, por las largas horas con altas temperaturas que enfrentan las personas, quienes en algún momento del día buscan la sombra de un árbol para agarrar aire y reposar.

“La misión es reforestar Culiacán, porque, por una de las razones que dijo la señora Georgina, necesitamos el oxígeno, si no después vamos a estar sufriendo”, destacó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

El trabajo en el vivero empieza con la recolección de semillas, limpieza, proceso de secado, sembrado y trasplanto en una bolsa, en donde, por semanas se les da mantenimiento hasta que están listas para plantarse en un parque o espacio público. Ahí mismo, cuando empiezan a crecer, se abastecen de la raíz, semillas y podos e inicia un nuevo proceso de cuidado para los trabajadores.

Entre plantas como brocado, rodeo, candelilla, lirios rojo, persa y naranja, laureles, ixoras y demás especies, las señoras Georgina Carreón Hernández y Olivia López, ambas con más de 24 años en la labor, toman a cada una de las plantitas como un miembro de su familia, por reconocer la importancia que tienen en el medio ambiente y en la vida de un ser humano.

“Lo valora uno, uno cuando ve en la calle a la gente que maltrata la planta, como que dice uno, la gente no valora lo que tiene, el día que nos estemos muriendo, porque no haya arborización, porque no haya oxígeno, entonces vamos a llorar mucho, pero a mucha gente no le gusta la naturaleza”, comentó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

AMOR POR LAS PLANTAS

La señora Georgina agarró amor por las plantitas junto con su esposo y primero se animó a entrar al vivero de Bachigualato, en donde por siete años aprendió sobre el cuidado y crecimiento de algunos árboles y después por una oportunidad laboral que obtuvo su pareja de vida, ingresó al vivero del Parque 87 hace 24 años.

“Te llama la atención el vivero, yo antes de trabajar aquí en el ayuntamiento, yo trabajé en el vivero de la Sagarpa, pero ese vivero es temporal, trabajamos como seis meses y descansábamos y al principio trabajábamos sin sueldo, era por despensa”, recordó.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

En su casa, confiesa que no tiene espacio para tener todas las plantitas que quisiera, pero el terrenito de tierra libre que hay de la banqueta a la calle, se las ha ingeniado para tener llenito de maracuyá, mantas de frijol que ya están dando ejotes, matas de pila, flor del desierto, corona de Cristo, guanábana y sábila.

“A uno le gusta y por eso se queda aquí (…) también te enseñas a valorar la naturaleza, porque mucha gente no la valora, mucha gente”. Entre sus anécdotas hay grupos de alumnos de kínder que aprenden de la función del vivero y salen con una plantita y señoras que llegan preguntando por árboles que no echen basura, a quienes en broma les dice que es mejor que se compre una artificial.

En su día de trabajo con la señora Olivia, mientras retiran hojitas, cortan raíces de unas plantitas y las acomodan en otro lugar para que sigan creciendo, las dos son felices por tener un lugar en donde laborar entre la naturaleza.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

“Ya aquí estamos aquí, uno se siente satisfecho, porque ya casi vamos para la jubilación, esa una satisfacción de que aguantamos y que ya estamos en pasito de la jubilación, ya descansar”, festejó.

En su trayectoria, la señora Olivia cuenta con la satisfacción de decir que es de la primera generación de trabajadores del vivero del Parque 87 y en sus vivencias, recuerda como era laborar en un terreno baldío, adecuar cada una de las áreas, arborizar el vivero y contar con un espacio más agusto para pasar la jornada.

Foto: Karla Mendívil│ El Sol de Sinaloa

“Ahorita ya estamos en la gloria, como quien dice, pero sí tocó sufrir bastante, en el rayo nos poníamos a llenar bolsa y todo, a reembolsar”, mencionó.

En el interior del vivero municipal, hay héroes anónimos que con pena toman el cumplido, por ser quienes tienen la misión de reproducir el pulmón de Culiacán, dar un hogar a animales, un espacio para reposar para las personas y lugares para embellecer a la capital del estado.













