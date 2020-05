Tamaulipas, primer lugar nacional en combate al crimen organizado

TAMPICO. Tamaulipas a registrado una amplia mejora en la lucha contra las actividades de grupos criminales y la reducción de delitos de alto impacto como el secuestro a pesar de que entre el año 2009 al 2015 se vio severamente afectada por la violencia.

Con base en el Índice de Paz México 2020, la entidad del noreste mexicano alcanzó este año el primer lugar nacional en combate al crimen organizado, dejando atrás las encarnizadas luchas libradas por las bandas delictivas para controlar el acceso a las rutas internacionales de trasiego de droga.

El Estado fue escenario de innumerables enfrentamientos, balaceras, secuestros, el asesinato del candidato a gobernador por el PRI, Rodolfo Torre Cantú, en junio del 2010; fosas clandestinas como las de San Fernando en abril del año 2011, entre muchos otros lamentables hechos.

Este año la situación es muy distinta, ya que según el Índice de Paz Mexico 2020, publicado por el The Institude for Economics and Peace, el Estado de Tamaulipas tiene el segundo lugar nacional en mayores mejoras en materia de seguridad, avanzando 15 posiciones en la clasificación general.

Además presentó la mayor mejoría en las tasa de crímenes de la delincuencia organizada a nivel nacional del 2015 al 2019, una disminución de 57.8% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada.