"Si no nos quieren acá, que nos manden a EU", pide migrante a INM tras incendio en Cd. Juárez

“Lo que están haciendo es una injusticia, no por ser migrantes somos basura, somos gente y también sentimos, murió mucha gente que tenía familia esperándolos en su país; pedimos Justicia, si no nos quieren acá en México que nos manden a Estados Unidos o a Venezuela, ya no aguantó más humillación”, son palabras de Yuliana López, quien ayer confirmó que su amigo y hermano Orlando Maldonado, con quien vivía en esta frontera, estaba en la lista de personas muertas por el incendio ocurrido en la estación temporal migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

La venezolana explicó que todos los migrantes salieron de su país a buscar un futuro y no a morir en Ciudad Juárez.

Ella, al igual que otros migrantes insisten que hubo niños dentro del siniestro, “Hubo niños muertos, no dicen, pero sí hubo, hay cosas que no van a decir porque tampoco les conviene”.

Orlando era un joven de 26 años, su madre en Venezuela, ya se enteró de la pérdida de su hijo y no sabe qué hacer o a dónde llamar para recuperar su cuerpo, además tampoco podrá venir hasta acá.

“Llevo un mes acá y le agradezco mucho a los mexicanos que me han ayudado, la página CBP One, se me queda trabada, no abre, se hace todo el proceso y se sale y vengo con mi hijo de un año”, contó la venezolana.

El lunes, ella estaba durmiendo, Orlando no llegó, a las 6:00 horas se despertó vio la noticia, llegó al INM y ayer confirmó que perdieron la vida.

“Lo peor es que no sabemos de los cuerpos, aquí no tenemos para pagar una funeraria, no sabemos nada”, dijo Yuliana.

Para finalizar, comparó que estas muertes y este sentimiento de miedo y tristeza, no se compara con toda la travesía que vivieron para llegar a la frontera.

Ocho personas responsables

Este miércoles, el Gobierno de México informó que tras las primeras investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se ha identificado a 8 presuntos responsables del incendio en la estación migratoria que cobró la vida de 39 migrantes.

Además, señaló que todos los posibles implicados en la tragedia "serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño".

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen ilegalmente bajo el Título 42.

El Ejecutivo mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para migrantes en México, pues cerca de 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.