Protestan tras incendio en oficinas del INM: Hay más xenófobos que migrantes

Decenas de venezolanos se reunieron a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez para manifestarse en unión al dolor de las pérdidas de las vidas de los migrantes que perdieron la vida en el incendio durante la madrugada del pasado lunes. Al exterior del recinto los venezolanos clamaron a todo pulmón: ¡Justicia!

Así también, el Colectivo Madres y Familiares Unidos por Nuestras Hijas, Red Mesa de Mujeres y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) se unieron al reclamo,y acompañaron a los venezolanos.

Te recomendamos: Migrantes destruyeron cámara para no ser grabados antes del incendio en Cd. Juárez: FGR

"El problema es que hay más xenófobos, que migrantes", "No más política Inhumanas", "Los derechos humanos no necesitan pasaporte", eran las consignas que coreaban.

Mientras las banderas venezolanas fueron agitadas afuera del INM, el recinto estuvo resguardado por la Guardia Nacional, Policía municipal y estatal. Eso no impidió que en una de las rejas se colocó una ofrenda con dos ramos de rosas negras y un arreglo floral rodeado por veladoras. También, se repartieron rosas, flores y veladoras a todos los migrantes.

"Por qué no llegaron los Bomberos, porque no salió lesionado nadie de su personal, porque no abrieron, los mataron y hoy queremos respuestas", clamaban,

Migrantes se manifiestan tras incendio en el INM de Ciudad Juárez



Video: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez pic.twitter.com/s18TgLHxM9 — El Heraldo de Juárez (@heraldodejuarez) March 28, 2023





Nota originalmente publicada en El Heraldo de Juárez