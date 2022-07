No tenemos miedo de los cárteles, sino de las autoridades: Madres Buscadoras en Jalisco

Los colectivos Madres Buscadoras de Sonora y Todos Somos Erik Carrillo se despidieron de Jalisco, luego de ocho días de trabajos en los que localizaron seis fosas clandestinas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La titular del grupo de búsqueda sonorense, Cecilia Patricia Flores, aseguró que se sienten atemorizadas por las autoridades de Jalisco que no les brindaron apoyo.

"Ahora sí tenemos miedo y no es por parte de los cárteles, tenemos miedo por parte de las autoridades que se han mostrado tan apáticas e insensibles a la causa de una desaparición, porque para ellos lo que es un delincuente menos, una estadística más, para las familias es toda nuestra vida", comentó Flores, quien reconoció que por eso mismo no tienen fecha para regresar a la entidad.

"Ha sido nulo el apoyo por parte del Gobierno del Estado. Nosotras trabajamos solas las madres, solamente con los apoyos de los municipios como Tlaquepaque, igual la municipal de Tlajomulco. Es nulo el apoyo por parte de (Enrique) Alfaro", expuso.

También aseguró que el actual titular de la Comisión de Búsqueda de Jalisco, Víctor Hugo Ávila Barrientos no ha empatizado con las familias de las víctimas desde que asumió el cargo, ya que aún no ha realizado ninguna mesa de trabajo.

Cecy Flores aseguró que ve entre los colectivos de familiares de desaparecidos envidia: "Haz de cuenta, pelean las plazas como si fueran mafia, 'no es que aquí no puedes entrar porque aquí es mi lugar, esta es mi gente, este es mi municipio, este es mi estado a qué vienen'. Nosotras las Madres Buscadoras de Sonora, en lo particular yo, vine a ayudar a las familias de todos los desaparecidos".

Explicó cuál fue el resultado que lograron en las búsquedas: "Nosotros localizamos cinco fosas en cinco fincas, no sabemos cuántos cuerpos porque la Fiscalía todavía no termina de procesarlos, ya una semana y no se ha terminado el proceso, entonces no sabemos cuántos cuerpos encontramos. Encontramos también una fosa en campo abierto, entonces nos vamos con seis positivos", comentó Cecy Flores.

Vivían en una fosa

Describió a Tlajomulco como un panteón clandestino, ya que incluso hay gente que vive en casas en donde hay cuerpos inhumados clandestinamente.

En esta brigada se toparon con una casa en la que vivían personas de la tercera edad y que padecen de sus facultades mentales y en la que había una fosa. Tras el hallazgo, los moradores se quedaron sin donde vivir.

"Mente debían hacer su trabajo exhumar los cuerpos y entregar la casa a la familia porque dónde van a vivir ahora. La sacaron a la calle a esa familia. Es lamentable la impunidad con la que estamos viviendo".

Cecy Patricia indicó que el lunes sostendrá una reunión en la Ciudad de México con el Secretario de Gobierno, Adán Augusto López, en donde expondrá la situación de esa familia.

Durante el evento de despedida al que asistieron alrededor de 50 personas se le entregó un reconocimiento al colectivo Todos Somos Erik Castillo por su apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas.

Publicado originalmente en El Occidental