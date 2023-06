Delfina Gómez acude a votar a Texcoco

A las 07:30 horas inició el armado de módulos y urnas de la Sección 4631 al interior de la escuela secundaría oficial 130 “Nezahualcóyotl” en el centro de Texcoco.

A las 07:30 horas inició el armado de módulos y urnas de la Sección 4631. Fotos: Fernando Solís | El Sol de Toluca

En el patio del platel se instaló la casilla Básica Contigua 1 y 2; donde emitió su sufragio Delfina Gómez Álvarez, abanderada a la gubernatura mexiquense por la candidatura común "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México".





Delfina Gómez emite su voto

A las 08:30 horas, la maestra Delfina Gómez, abanderada de Morena, PVEM y PT, arribó a la casilla ubicada en el barrio de San Pedro, en el centro de Texcoco, donde, una vez que fue cotejada su credencial para votar, se dirigió hacia el módulo central donde emitió su voto.

Cinco minutos después, sonriente, Gómez Álvarez mostró a los medios de comunicación que se dieron cita su dedo “manchado” con tinta indeleble.

Fue acompañada por Horacio Duarte, coordinador de su campaña, y por varios amigos. Dijo estar feliz de participar en este ejercicio democrático.





Es un momento histórico y estoy tranquila.

Delfina Gómez Álvarez, abanderada de la candidatura común "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México





Voto migrante

Afirmó que estaba contenta de que por primera vez los migrantes pudieran emitir su voto, “porque recuerden que aunque estén lejos están en nuestra mente y corazón”.

La abanderada morenista confió en que se dè una contienda en paz y dijo estar segura que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el gobierno del Estado de México están trabajando para que los comicios se lleven a cabo con tranquilidad.

Mencionó que se sentía inquieta y que no durmió, que a las 01:30 horas aún estaba despierta y que nuevamente a las 03:30 se despertó.

Me acuerdo mucho de mi examen profesional de que no duermes.

Delfina Gómez Álvarez, abanderada de la candidatura común "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México

Mencionó que no ha recibido mensaje alguno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido respetuoso del proceso.

“Me da mucho gusto que apoyemos en ese sentido, que no hay ingerencia, y eso hace que se transparente más el proceso y no se preste a malos entendidos. Yo creo que esta es una elección histórica y yo veo que los ciudadanos van a tener una mayor participación”, destacó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aseguró sentirse tranquila “porque se hizo lo que se pudo hacer, y espero que la gente haga su situación de ejercer su voto y esperemos que el resultado nos sea favorable”, refirió antes de partir a desayunar en Texcoco y después dirigirse a Toluca.

Nota publicada en El Sol Toluca