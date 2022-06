Mueren dos bañistas en Mazatlán y rescatan a otros ocho

Mazatlán, Sin.- En diferentes zonas de la playa de Mazatlán, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal, lograron apoyar y poner a salvo a 10 personas que este domingo eran arrastradas por corrientes marinas.

Por la mañana, en el área de playa Sábalo 2, los salvavidas recibieron el reporte de personas con dificultad para salir del mar, por lo que se apoyaron con el jetsky.

Gilberto “N”, Alejandra “N”, y Gustavo “N”, de 21, 18 y 14 años de edad, originarios de Monterrey, solo manifestaron cansancio, según informó la SSPM en un boletín.

Otras dos personas que no proporcionaron su identidad, fueron valorados por paramédicos, pero no hubo necesidad de traslado a hospital, ya que no presentaban síntomas graves.

Por la tarde, los agentes se trasladaron a la zona conocida como La Jungla, a 9 kilómetros del ejido Isla de la Piedra, ya que se tenía el reporte de personas extraviadas.

Se trata de un área peligrosa, por las corrientes de retorno en el mar, en donde no hay vigilancia por la lejanía del lugar.

En La Piedrera de Loma Bonita falleció una persona. Foto: Cortesía | Secretaría de Seguridad Pública

Ahí lograron rescatar a Karla “N”, Carlos “N”, Brayan “N”, de 17 y 16 años de edad, todos originarios de Mazatlán.

Por la avenida Del Mar, los elementos preventivos también apoyaron a otro bañista originario de Sonora, de 52 años, que tras ser sacado de la playa fue trasladado a un hospital, donde más tarde falleció.

MUERE JOVEN AHOGADO EN LAGUNA

Un joven originario de Tlaxcala murió este domingo al mediodía en una laguna conocida como La Piedrera de Loma Bonita, al sur de Mazatlán.

Al lugar de los hechos llegaron elementos del Escuadrón Acuático, quienes por varios minutos realizaron la búsqueda hasta que dieron con el cuerpo del joven de 33 años, quien fue identificado como Jaime "N".

Extraoficialmente se dijo que esta persona consumía bebidas alcohólicas en compañía de amigos.