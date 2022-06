Reportan tiroteo en cementerio de Wisconsin

Un nuevo tiroteo se ha registrado ahora en el cementerio de Wisconsin, donde de manera extraoficial se reporta que hay al menos cinco lesionados.

A través de su cuenta de Twitter, las autoridades dieron a conocer que la la escena sigue activa y ya investigan lo sucedido.

De igual forma, la policía restringió la zona y exhortó a la población a mantenerse alejada del lugar.

At 2:26pm there were multiple shots fired at Graceland Cemetery. There are victims but unknown how many at this time. The scene is still active and being investigated.



We will update you when more details become available.



Thank you! — Racine Police (@RacinePD) June 2, 2022 Please avoid the area of Graceland Cemetery due to a critical incident. Thank you!! — Racine Police (@RacinePD) June 2, 2022

De acuerdo con la policía de Racine el ataque se llevó a cabo durante el funeral de un joven donde se reportaron múltiples disparos en los predios del cementerio Graceland.

El hospital Ascension All Saints, que está al lado del cementerio, está atendiendo a un número no revelado de víctimas.

El tiroteo ocurrió un día después de que un hombre armado asesinara a su cirujano y a otras tres personas en un centro médico de Tulsa, Oklahoma.

Se trata del más reciente de una serie de tiroteos masivos en distintos puntos del país, incluyendo una masacre en una escuela de Uvalde, Texas, y un ataque en un supermercado de Buffalo, Nueva York.









